Abgang aus Leverkusen fix: Bayer-Keeper macht endgültig den Abflug

Leverkusen - Der ehemalige Leverkusener Torhüter Matej Kovar (25) ist von der PSV Eindhoven fest verpflichtet worden.

Torwart Matej Kovar (25), der bislang von Bayer Leverkusen an die PSV Eindhoven ausgeliehen war, wurde vom niederländischen Spitzenklub jetzt fest verpflichtet. © Tom Weller/dpa

Mit dem Einsatz des bisher ausgeliehenen Torwarts gegen Excelsior Rotterdam griff nach Bayer-Angaben die Kaufpflicht.

Der 25-Jährige erhält in Eindhoven einen Vertrag bis 2030. Dies teilten die beiden Clubs am Dienstag mit. Für Bayer absolvierte der Schlussmann 32 Pflichtspiele.

In der Eredivisie zeigte der frühere Bayer-Torwart konstant gute Leistungen.

"Er hat in kurzer Zeit gezeigt, dass er nicht nur über hervorragende Torwartfähigkeiten verfügt, sondern auch perfekt zu unserer Spielweise passt. Matej strahlt Ruhe aus, ist im Spielaufbau stark und liefert auch unter Druck ab", sagte PSV-Sportdirektor Sportdirektor Earnest Stewart.