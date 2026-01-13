Abgang aus Leverkusen fix: Bayer-Keeper macht endgültig den Abflug

In Leverkusen konnte er sich nicht auf Dauer als Nummer eins durchsetzen. In Eindhoven zeigt der tschechische Nationalkeeper seine Klasse und wird belohnt.

Von Morten Ritter

Leverkusen - Der ehemalige Leverkusener Torhüter Matej Kovar (25) ist von der PSV Eindhoven fest verpflichtet worden.

Torwart Matej Kovar (25), der bislang von Bayer Leverkusen an die PSV Eindhoven ausgeliehen war, wurde vom niederländischen Spitzenklub jetzt fest verpflichtet.  © Tom Weller/dpa

Mit dem Einsatz des bisher ausgeliehenen Torwarts gegen Excelsior Rotterdam griff nach Bayer-Angaben die Kaufpflicht.

Der 25-Jährige erhält in Eindhoven einen Vertrag bis 2030. Dies teilten die beiden Clubs am Dienstag mit. Für Bayer absolvierte der Schlussmann 32 Pflichtspiele.

In der Eredivisie zeigte der frühere Bayer-Torwart konstant gute Leistungen.

"Er hat in kurzer Zeit gezeigt, dass er nicht nur über hervorragende Torwartfähigkeiten verfügt, sondern auch perfekt zu unserer Spielweise passt. Matej strahlt Ruhe aus, ist im Spielaufbau stark und liefert auch unter Druck ab", sagte PSV-Sportdirektor Sportdirektor Earnest Stewart.

Trainer in Eindhoven ist der frühere Leverkusener Chefcoach Peter Bosz (62), der von 2019 bis 2021 für die Werkself tätig war. In der Saison 2017/18 war er zudem Trainer von Borussia Dortmund, wurde dort aber nach einem halben Jahr wieder entlassen.

Titelfoto: Tom Weller/dpa

