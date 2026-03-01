Bittere Pille für Bayer: Leverkusen-Star fällt wochenlang aus

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen auf Außenverteidiger Arthur verzichten. Der Brasilianer zog sich im Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:1) einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zu, wie der Verein einen Tag nach der Partie bekannt gab.

Außenverteidiger Arthur (22) wird Bayer 04 Leverkusen wochenlang nicht zur Verfügung stehen. © Marius Becker/dpa

Der 22-Jährige war kurz vor der Pause ohne gegnerische Einwirkung im Mittelfeld unglücklich im Rasen hängen geblieben und hatte sich dabei das linke Knie verdreht.

Unter Applaus war der Brasilianer mit Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht worden. Wie der Vizemeister weiter mitteilte, werde zeitnah über eine Operation Arthurs entschieden.

Für Arthur ist es bereits die zweite schwere Verletzung in seiner Zeit bei Bayer.

Schon kurz nach seinem Wechsel aus Brasilien ins Rheinland 2023 hatte er sich eine schwere Muskelverletzung zugezogen und war fünf Monate lang ausgefallen.