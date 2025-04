Abgang endgültig fix: Jonathan Tah verlässt Bayer 04 zum Saisonende

Jonathan Tah wird die Werkself nach zehn Jahren verlassen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach dem Duell beim 1. FC St. Pauli am Millerntor stellte der 29-Jährige klar, seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag in Leverkusen nicht zu verlängern.

Heißt: Tah verlässt die Werkself nach zehn Jahren im Sommer ablösefrei! "Ja, das habe ich dem Verein auf jeden Fall mitgeteilt", sagte die Abwehrkante.

Einen neuen Klub hat der Ex-Hamburger derweil aber noch nicht gefunden. Zuletzt schien ein Transfer zum FC Barcelona fast schon beschlossene Sache. Gehörige Geldprobleme machen den Katalanen aber offenbar einen dicken Strich durch die Rechnung.

Eine Verlängerung unterm Bayer-Kreuz kam für Tah in den vergangenen Wochen und Monaten aber nicht infrage, gab er zu.

"Es ist von Anfang an alles gesagt gewesen. Es gab einen Zeitpunkt, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Vertrag nicht zu verlängern und nicht hier zu bleiben. Dabei bleibt es jetzt auch."