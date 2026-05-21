Bayer 04 sucht neuen Trainer: Dieser Europa-League-Sieger ist plötzlich Wunschkandidat

Leverkusen - Nach nur einer Saison und dem Verpassen der Champions League steht Kasper Hjulmand (54) als Trainer von Bayer 04 vor dem sicheren Aus. Wird dieser Europa-League-Sieger sein Nachfolger, Leverkusen wieder an die Spitze führt?

Für Oliver Glasner (51) könnte Bayer 04 nach Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg bereits die dritte Station in der Bundesliga werden. © John Walton/PA Wire/dpa

Fakt ist: Vom Engagement des Dänen hatten sich Simon Rolfes (44) und Bayer-Boss Fernando Carro (61) weitaus mehr erhofft - zumindest immerhin die Qualifikation zur Königsklasse.

Jetzt berichtet die "Sport BILD", dass sich der Doublesieger von 2023/24 intern offenbar auf einen europäischen Top-Kandidaten festgelegt haben soll.

Die Rede ist von Oliver Glasner (51)! Der Ex-Coach von Eintracht Frankfurt verlässt seinen aktuellen Arbeitgeber Crystal Palace nach der Saison auf eigenen Wunsch.

Dass der Österreicher das Erfolgs-Gen in sich trägt und an seine Mannschaft weitergeben kann, hat er nicht nur mit dem Europa-League-Sieg vor vier Jahren in Frankfurt gezeigt.

Auch Crystal Palace verhalf er zu Höhenflügen - siehe Pokalsieg vor einem Jahr und dem Conference-League-Finale am kommenden Mittwoch (28. Mai).