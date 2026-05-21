Bayer 04 sucht neuen Trainer: Dieser Europa-League-Sieger ist plötzlich Wunschkandidat

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Bayer 04 hat eine neue Top-Aktie im Auge! Die Werkself scheint eineinhalb Augen auf die Verpflichtung eines echten Erfolgstrainers geworfen zu haben.

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Nach nur einer Saison und dem Verpassen der Champions League steht Kasper Hjulmand (54) als Trainer von Bayer 04 vor dem sicheren Aus. Wird dieser Europa-League-Sieger sein Nachfolger, Leverkusen wieder an die Spitze führt?

Für Oliver Glasner (51) könnte Bayer 04 nach Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg bereits die dritte Station in der Bundesliga werden.
Für Oliver Glasner (51) könnte Bayer 04 nach Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg bereits die dritte Station in der Bundesliga werden.  © John Walton/PA Wire/dpa

Fakt ist: Vom Engagement des Dänen hatten sich Simon Rolfes (44) und Bayer-Boss Fernando Carro (61) weitaus mehr erhofft - zumindest immerhin die Qualifikation zur Königsklasse.

Jetzt berichtet die "Sport BILD", dass sich der Doublesieger von 2023/24 intern offenbar auf einen europäischen Top-Kandidaten festgelegt haben soll.

Die Rede ist von Oliver Glasner (51)! Der Ex-Coach von Eintracht Frankfurt verlässt seinen aktuellen Arbeitgeber Crystal Palace nach der Saison auf eigenen Wunsch.

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Dass der Österreicher das Erfolgs-Gen in sich trägt und an seine Mannschaft weitergeben kann, hat er nicht nur mit dem Europa-League-Sieg vor vier Jahren in Frankfurt gezeigt.

Auch Crystal Palace verhalf er zu Höhenflügen - siehe Pokalsieg vor einem Jahr und dem Conference-League-Finale am kommenden Mittwoch (28. Mai).

Bayer 04 träumt von Oliver Glasner

Simon Rolfes (44) hat in diesem Sommer jede Menge Arbeit vor sich.
Simon Rolfes (44) hat in diesem Sommer jede Menge Arbeit vor sich.  © Christoph Reichwein/dpa

Allerdings scheint eine Rückkehr in die Bundesliga nicht das oberste Ziel des 51-Jährigen zu sein. Nach eigenen Vorstellungen träumt Glasner von einem neuen Job in der Premier League.

Da sich jedoch sowohl Manchester United, Manchester City als auch der FC Chelsea als einzige Möglichkeiten bereits ihre Trainer gesichert haben, könnte die Aktie Bayer 04 durchaus steigen.

Einer der Kandidaten ist aus Leverkusener Sicht inzwischen weg vom Markt: Michel (50) vom FC Girona. Der 50-Jährige wird sich zur neuen Saison 2026/27 höchstwahrscheinlich Ajax Amsterdam anschließen.

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Bis zum Ende des Monats will die Werkself für Klarheit auf der Trainerposition sorgen. Bis dahin ist das Finale der Conference League gespielt und Oliver Glasner möglicherweise frei für Gespräche.

Oder kommt am Ende aus Mangel an Alternativen alles ganz anders und Bayer geht in ein zweites Jahr mit Kasper Hjulmand?

Titelfoto: Bildmontage: John Walton/PA Wire/dpa, Christoph Reichwein/dpa

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