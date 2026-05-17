"Schönen Sommer noch": Hjulmand vor Leverkusen-Rauswurf, glasige Augen bei Rolfes

Leverkusen - Zum Abschluss einer turbulenten Fußballsaison verabschiedete sich Kasper Hjulmand salopp mit einem Satz. "Schönen Sommer noch", richtete der Trainer von Bayer 04 Leverkusen den anwesenden Journalisten nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) gegen den Hamburger SV aus.

Bayer-Sportchef Simon Rolfes (44) vermied nach dem Verpassen der Champions League ein klares Bekenntnis zu seinem Trainer Kasper Hjulmand (54). © David Inderlied/dpa

Auf ein "Auf Wiedersehen" verzichtete der 54 Jahre alte Däne nach dem Verpassen der Champions League - denn ein Wiedersehen wird es aller Voraussicht nach nicht geben.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (44) ließ sich nach dem 34. Bundesliga-Spieltag und der großen Enttäuschung über Platz sechs zwar noch keine Entscheidung entlocken. Die Tendenz scheint aber zu einer Trennung von Hjulmand zu gehen.

"Wir wollen in möglichst vielen Sachen so schnell wie möglich immer Klarheit haben", sagte der Ex-Profi. Rolfes war gefragt worden, bis wann rund um den bis Sommer 2027 gebundenen Trainer eine Entscheidung fallen soll.

Rolfes und Bayer-Boss Fernando Carro (61) waren unmittelbar nach Abpfiff mit bedröppelten Mienen in die Kabine geschlichen, um zum Team zu sprechen und die Saison zusammenzufassen.

Die Trainerfrage und Hjulmand waren dabei laut Rolfes kein Thema.