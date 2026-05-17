"Schönen Sommer noch": Hjulmand vor Leverkusen-Rauswurf, glasige Augen bei Rolfes
Von Patrick Reichardt
Leverkusen - Zum Abschluss einer turbulenten Fußballsaison verabschiedete sich Kasper Hjulmand salopp mit einem Satz. "Schönen Sommer noch", richtete der Trainer von Bayer 04 Leverkusen den anwesenden Journalisten nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) gegen den Hamburger SV aus.
Auf ein "Auf Wiedersehen" verzichtete der 54 Jahre alte Däne nach dem Verpassen der Champions League - denn ein Wiedersehen wird es aller Voraussicht nach nicht geben.
Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (44) ließ sich nach dem 34. Bundesliga-Spieltag und der großen Enttäuschung über Platz sechs zwar noch keine Entscheidung entlocken. Die Tendenz scheint aber zu einer Trennung von Hjulmand zu gehen.
"Wir wollen in möglichst vielen Sachen so schnell wie möglich immer Klarheit haben", sagte der Ex-Profi. Rolfes war gefragt worden, bis wann rund um den bis Sommer 2027 gebundenen Trainer eine Entscheidung fallen soll.
Rolfes und Bayer-Boss Fernando Carro (61) waren unmittelbar nach Abpfiff mit bedröppelten Mienen in die Kabine geschlichen, um zum Team zu sprechen und die Saison zusammenzufassen.
Die Trainerfrage und Hjulmand waren dabei laut Rolfes kein Thema.
Hjulmand hält sich bedeckt: "Nicht meine Aufgabe zu spekulieren!"
"Ich muss der Mannschaft erst mal nichts mitteilen, wenn wir keine andere Entscheidung treffen. Kasper hat einen Vertrag und wir haben gesagt, dass wir uns bis zur letzten Sekunde auf die Champions League fokussieren", sagte Rolfes in der Interviewzone mit leicht glasigen Augen.
Hjulmand selbst hielt sich zu seiner Zukunft bedeckt. "Was ich mit Simon spreche, das ist zwischen uns. Es ist nicht meine Aufgabe zu spekulieren", sagte der 54-Jährige, der das Team im Herbst 2025 von Erik ten Hag (56) übernommen und stabilisiert hatte.
Leverkusen ist innerhalb von zwei Jahren vom deutschen Meister zum Europa-League-Club geworden.
Statt nächste Saison auf Duelle mit Real Madrid, Manchester City oder Paris Saint-Germain zu hoffen, warten Gegner wie AZ Alkmaar oder OFI Kreta auf die Werkself. Das Finale findet am 26. Mai 2027 in Frankfurt statt.
Titelfoto: Bildmontage: David Inderlied/dpa, Federico Gambarini/dpa