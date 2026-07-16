Ablöse von 20 Millionen im Raum: Krallt sich Bayer 04 ihn als Ersatz für Alejandro Grimaldo?

Leverkusen - Schnappt sich Bayer 04 den Ersatz für Alejandro Grimaldo (30) ausgerechnet von einem der Sensations-Klubs der letzten Jahre?

Alex Valle (22) vom Como FC scheint es Bayer 04 in diesem Sommer besonders angetan zu haben. Kommt er als Grimaldo-Nachfolger? © Antonio Saiai/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Seit rund zwei Wochen ist die Tinte unter dem neuen Vertrag von Alejandro Grimaldo bei Atlético Madrid trocken und Leverkusen um die 20 Millionen Euro reicher.

Die sollen laut Transfermarkt umgehend in den Transfer seines Nachfolgers investiert werden.

Demnach soll der Doublesieger von 2023/24 an Linksverteidiger Alex Valle (22) vom Como FC interessiert sein.

Insbesondere Neu-Trainer Carles Martínez (42) soll große Stücke auf den Youngster halten - die beiden kennen sich aus gemeinsamer Zeit in der Nachwuchsabteilung beim FC Barcelona.

Durch starke Leistungen und fünf Scorerpunkte im Vorjahr hatte Valle seinen Marktwert zuletzt auf zwölf Millionen Euro geschraubt, Tendenz unter Coach Cesc Fàbregas (39) steigend.

Allerdings: Der 22-Jährige soll nicht die einzige Option für die Nachfolge von Grimaldo unterm Bayer-Kreuz sein.