Ablöse von 20 Millionen im Raum: Krallt sich Bayer 04 ihn als Ersatz für Alejandro Grimaldo?
Leverkusen - Schnappt sich Bayer 04 den Ersatz für Alejandro Grimaldo (30) ausgerechnet von einem der Sensations-Klubs der letzten Jahre?
Seit rund zwei Wochen ist die Tinte unter dem neuen Vertrag von Alejandro Grimaldo bei Atlético Madrid trocken und Leverkusen um die 20 Millionen Euro reicher.
Die sollen laut Transfermarkt umgehend in den Transfer seines Nachfolgers investiert werden.
Demnach soll der Doublesieger von 2023/24 an Linksverteidiger Alex Valle (22) vom Como FC interessiert sein.
Insbesondere Neu-Trainer Carles Martínez (42) soll große Stücke auf den Youngster halten - die beiden kennen sich aus gemeinsamer Zeit in der Nachwuchsabteilung beim FC Barcelona.
Durch starke Leistungen und fünf Scorerpunkte im Vorjahr hatte Valle seinen Marktwert zuletzt auf zwölf Millionen Euro geschraubt, Tendenz unter Coach Cesc Fàbregas (39) steigend.
Allerdings: Der 22-Jährige soll nicht die einzige Option für die Nachfolge von Grimaldo unterm Bayer-Kreuz sein.
Auch Arséne Kouassi (22) vom FC Lorient soll in Leverkusen weit oben auf dem Zettel stehen, um die linke Defensivseite zum Start der neuen Saison zu bekleiden.
Ähnlich wie Alex Valle wird auch die Ablöse des Ivorers auf um die 20 Millionen Euro taxiert. Spätestens zum Start des Trainingslagers Anfang August will die Werkself Nägel mit Köpfen gemacht und einen neuen Linksverteidiger präsentiert haben.
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