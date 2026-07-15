Transfer steht kurz bevor: Bayer 04 verkauft Alajbegovic für 25 Millionen Euro nach Italien

Leverkusen - Jetzt scheint alles unter Dach und Fach! Bayer 04 steht offenbar unmittelbar vor dem Verkauf von Eigengewächs Kerim Alajbegovic (18) in Richtung Italien.

Kerim Alajbegovic (r.) wird aller Voraussicht nach demnächst in Italien aufschlagen. © Lindsey Wasson/AP/dpa

Wochenlang wurde berichtet, dass es den bosnischen WM-Fahrer zur AC Mailand ziehen könnte - plötzlich kommt aber doch alles anders.

Denn einem Bericht der "Corriere dello Sport" zufolge soll der Youngster nun kurz vor einem Wechsel zu Atalanta Bergamo stehen.

Demnach habe Nationalspieler Sead Kolasinac (33) während der WM in den USA, Mexiko und Kanada starke Überzeugungsarbeit geleistet und dem 18-Jährigen einen Transfer nach Bergamo schmackhaft gemacht.

Der 33-jährige Ex-Schalker steht selbst seit drei Jahren in Bergamo unter Vertrag.

Wie es heißt, stehe eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro plus leistungsbezogene Boni im Raum.