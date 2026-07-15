Transfer steht kurz bevor: Bayer 04 verkauft Alajbegovic für 25 Millionen Euro nach Italien
Leverkusen - Jetzt scheint alles unter Dach und Fach! Bayer 04 steht offenbar unmittelbar vor dem Verkauf von Eigengewächs Kerim Alajbegovic (18) in Richtung Italien.
Wochenlang wurde berichtet, dass es den bosnischen WM-Fahrer zur AC Mailand ziehen könnte - plötzlich kommt aber doch alles anders.
Denn einem Bericht der "Corriere dello Sport" zufolge soll der Youngster nun kurz vor einem Wechsel zu Atalanta Bergamo stehen.
Demnach habe Nationalspieler Sead Kolasinac (33) während der WM in den USA, Mexiko und Kanada starke Überzeugungsarbeit geleistet und dem 18-Jährigen einen Transfer nach Bergamo schmackhaft gemacht.
Der 33-jährige Ex-Schalker steht selbst seit drei Jahren in Bergamo unter Vertrag.
Wie es heißt, stehe eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro plus leistungsbezogene Boni im Raum.
Der offensive Mittelfeldspieler kam erst zum 1. Juli für rund acht Millionen Euro aus Salzburg zurück nach Leverkusen. Seine starke Form bei der WM scheint der Werkself nun ein sattes Transferplus zu bescheren.
Titelfoto: Bilmontage: Lindsey Wasson/AP/dpa