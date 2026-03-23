Auch das noch! Bayer Leverkusen muss auf zwei Stars verzichten
Leverkusen - Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Heidenheim reichte es für Bayer 04 Leverkusen am Wochenende nur zu einem 3:3-Unentschieden. Den Punkt hat sich die Werkself teuer erkämpft.
Wie der amtierende Vize-Meister mitteilt, fallen Offensivakteur Martin Terrier (29) sowie Innenverteidiger Jarell Quansah (23) auf unbestimmte Zeit verletzt aus.
Der Franzose habe sich während der Partie beim 1. FC Heidenheim eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen, berichten die Rheinländer. Quansah habe ebenfalls eine Muskelverletzung erlitten, allerdings im linken vorderen Oberschenkel.
Für Letzteren ist das ein herber Rückschlag: Eigentlich wäre der 23-Jährige mit der englischen Nationalelf auf Länderspielreise gegangen und in der aktuellen Abstellungsperiode mit den "Three Lions" auf Uruguay und Japan getroffen.
Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen zehn Spielen ist die Stimmung unterm Bayer-Kreuz merklich angespannt. "So kann das nicht weitergehen", resümierte daher auch Trainer Kasper Hjulmand (53) nach der Punkteteilung in Heidenheim.
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