Ausgerechnet Havertz! Ex-Bayer-Star verhindert Leverkusener Überraschung

Leverkusen - Rückkehrer Kai Havertz klatschte mit den Leverkusener Spielern ab und holte sich dann den Applaus der mitgereisten Arsenal-Fans ab. Ausgerechnet der frühere Bayer -Profi hatte soeben den Werksclub um einen möglichen Überraschungssieg gegen den FC Arsenal gebracht.

Kai Havertz (26) verhinderte einen Hinspiel-Sieg von Bayer 04 Leverkusen. © Anke Waelischmiller/dpa

Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf nach langer Leverkusener Führung spät per Foulelfmeter (89. Minute) zum 1:1 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League.

"Bitter" sei der Ausgleich gewesen, sagte Torhüter Janis Blaswich bei DAZN. Spielerisch habe sein Team gegen den Titelfavoriten überzeugt: "Wenn wir auf unsere Leistung schauen, dann haben wir sehr erwachsen gespielt, sehr griffig."

Torschütze Robert Andrich meinte: "Nächste Woche haben wir noch eine Chance."

Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena überzeugte Bayer 04 mit großem Engagement und einer stabilen Defensive und hätte fast gewonnen.

Andrich brachte Bayer in der 46. Minute in Führung, ehe der eingewechselte Havertz den englischen Tabellenführer rettete.

Arsenal hatte in der Ligaphase der Königsklasse als einziges Team alle acht Spiele gewonnen.