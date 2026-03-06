Arsenal? Bayern? Verletzte? Egal! Bayer-Coach Hjulmand fordert: "Fokus auf Freiburg!"

Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand (53) will sich von den bevorstehenden Champions-League -K.-o.-Spielen gegen den FC Arsenal nicht ablenken lassen.

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand (53) fordert von seinen Profis volle Konzentration für das Gastspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr). © Federico Gambarini/dpa

"Wir sehen die Bundesliga jetzt als das Wichtigste", sagte der 53 Jahre alte Däne vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim SC Freiburg (15.30 Uhr).

Die Leverkusener haben in der Tabelle drei Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Sie wollen den Anschluss nicht verlieren. "Unser Fokus ist 100 Prozent auf Freiburg", sagt Hjulmand.

Die drei größeren Spielen folgen anschließend: am Mittwoch das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Arsenal, am Samstag darauf der Bundesliga-Knaller gegen den FC Bayern und am übernächsten Dienstag das Rückspiel gegen Arsenal in London.

Eine Herausforderung ist in dieser Saisonphase auch das Personalmanagement.