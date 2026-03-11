Bayer 04 droht Abgang von Ibrahim Maza: Dieser Klub bietet 35 Millionen Euro

Leverkusen - Eines der heißesten Eisen im Kader von Bayer 04 weckt plötzlich ernsthaftes Interesse aus Europa!

Trotz seiner jungen Jahre sammelt Ibrahim Maza jede Menge Erfahrung auf internationaler Bühne. © Yorgos Karahalis/dpa

Erst im Vorjahres-Sommer war er - angesichts seiner herausragenden Qualitäten - zum Schnäppchenpreis von 12 Millionen Euro unters Bayer-Kreuz gewechselt.

Im kommenden Sommer könnte er Leverkusen schon wieder verlassen: Ibrahim Maza (20)!

Laut Sportjournalist Hafid Derradji (61) soll Atlético Madrid großes Interesse daran haben den Nachfolger von Florian Wirtz (22) in die spanische Hauptstadt zu holen.

Offenbar sollen die Rojiblancos sogar schon ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro bei Bayer hinterlegt haben.

Auf Chefetage sei man sich beim Doublesieger von 2023/24 allerdings einig, dass der 20-Jährige den Klub erst für eine Mindest-Ablöse von 45 Millionen Euro verlassen darf.

Neben Atlético Madrid scheint aber auch der AC Mailand Maza auf dem Zettel zu haben. Ein Angebot der Italiener soll dem Vernehmen nach aber noch nicht in Leverkusen eingetroffen sein.