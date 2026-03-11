Bayer 04 droht Abgang von Ibrahim Maza: Dieser Klub bietet 35 Millionen Euro
Leverkusen - Eines der heißesten Eisen im Kader von Bayer 04 weckt plötzlich ernsthaftes Interesse aus Europa!
Erst im Vorjahres-Sommer war er - angesichts seiner herausragenden Qualitäten - zum Schnäppchenpreis von 12 Millionen Euro unters Bayer-Kreuz gewechselt.
Im kommenden Sommer könnte er Leverkusen schon wieder verlassen: Ibrahim Maza (20)!
Laut Sportjournalist Hafid Derradji (61) soll Atlético Madrid großes Interesse daran haben den Nachfolger von Florian Wirtz (22) in die spanische Hauptstadt zu holen.
Offenbar sollen die Rojiblancos sogar schon ein Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro bei Bayer hinterlegt haben.
Auf Chefetage sei man sich beim Doublesieger von 2023/24 allerdings einig, dass der 20-Jährige den Klub erst für eine Mindest-Ablöse von 45 Millionen Euro verlassen darf.
Neben Atlético Madrid scheint aber auch der AC Mailand Maza auf dem Zettel zu haben. Ein Angebot der Italiener soll dem Vernehmen nach aber noch nicht in Leverkusen eingetroffen sein.
Ibrahim Maza spielt bärenstarke Debüt-Saison
Bei Bayer sieht man das Werben um den Youngster dagegen entspannt. In den letztjährigen Verhandlungen konnten sich Bayer und Maza auf einen langfristigen Vertrag bis 2030 einigen - ohne Ausstiegsklausel!
Heißt im Klartext: Sticht der Ex-Herthaner in den kommenden Wochen stärker heraus als seine Mitspieler haben Simon Rolfes (44) und Co. die Macht, um mit der Ablösesumme zu spielen und Madrid oder Mailand mehr Kohle abzuluchsen.
Ohnehin scheint Leverkusen die anstehende WM in den USA, Kanada und Mexiko abzuwarten. Dort spielt Maza in der Vorrunde gegen Argentinien, Österreich und Jordanien.
Möglicherweise kann sich das Ausnahmetalent dann noch stärker ins Schaufenster spielen und Bayer mehr Millionen bringen.
In der bisherigen Saison dagegen kommt der 20-Jährige in 32 Pflichtspielen auf vier Tore und sechs Assists.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa