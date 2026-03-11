Eckball-Trick im Fußball: Bayer-Coach stellt vor Arsenal-Kracher die Regelfrage
Von Thomas Eßer
Leverkusen - Vor dem Champions-League-Spiel gegen die Standard-Experten des FC Arsenal hat Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand (53) Fragen hinsichtlich der jüngsten Trends bei Eckbällen aufgeworfen.
"Wir stellen Blocks, um Platz für andere Spieler zu generieren. Manchmal geschieht es weit weg vom Ball. Und so, wie ich Fußball verstehe: Wenn du einen Bodycheck machst, muss der Ball in der Spielsituation sein", sagte der 53-Jährige.
"Wir machen es alle. Ich frage mich nur: Ist es innerhalb der Regeln, dass du blocken kannst, ohne dass der Ball in deiner Nähe ist?"
Zuletzt hatten immer wieder Tore für Diskussionen gesorgt, bei denen der Torhüter oder Verteidiger im Fünfmeterraum blockiert oder sogar behindert worden waren.
Arsenal ist wegen seiner Stärke bei Ecken in der englischen Premier League gefürchtet.
"Sie haben es sehr gut durchdacht. Sie nutzten fünf, sechs Spieler gleichzeitig, um Platz zu schaffen, und diesen Platz dann anzugreifen", sagte Hjulmand vor dem Achtelfinal-Hinspiel seines Teams gegen die Londoner am Mittwoch.
Tabelle UEFA Champions League
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|Arsenal FC
|8
|23:4
|24
|2
|FC Bayern München
|8
|22:8
|21
|3
|Liverpool FC
|8
|20:8
|18
|4
|Tottenham Hotspur FC
|8
|17:7
|17
|5
|FC Barcelona
|8
|22:14
|16
|6
|Chelsea FC
|8
|17:10
|16
|7
|Sporting Clube de Portugal
|8
|17:11
|16
|8
|Manchester City FC
|8
|15:9
|16
|9
|Real Madrid CF
|8
|21:12
|15
|10
|FC Internazionale Milano
|8
|15:7
|15
|11
|Paris Saint-Germain FC
|8
|21:11
|14
|12
|Newcastle United FC
|8
|17:7
|14
|13
|Juventus FC
|8
|14:10
|13
|14
|Club Atlético de Madrid
|8
|17:15
|13
|15
|Atalanta BC
|8
|10:10
|13
|16
|Bayer 04 Leverkusen
|8
|13:14
|12
|17
|Borussia Dortmund
|8
|19:17
|11
|18
|PAE Olympiakos SFP
|8
|10:14
|11
|19
|Club Brugge KV
|8
|15:17
|10
|20
|Galatasaray SK
|8
|9:11
|10
|21
|AS Monaco FC
|8
|8:14
|10
|22
|Qarabağ Ağdam FK
|8
|13:21
|10
|23
|FK Bodø/Glimt
|8
|14:15
|9
|24
|Sport Lisboa e Benfica
|8
|10:12
|9
|25
|Olympique de Marseille
|8
|11:14
|9
|26
|Paphos FC
|8
|8:11
|9
|27
|Royale Union Saint-Gilloise
|8
|8:17
|9
|28
|PSV
|8
|16:16
|8
|29
|Athletic Club
|8
|9:14
|8
|30
|SSC Napoli
|8
|9:15
|8
|31
|FC København
|8
|12:21
|8
|32
|AFC Ajax
|8
|8:21
|6
|33
|Eintracht Frankfurt
|8
|10:21
|4
|34
|SK Slavia Praha
|8
|5:19
|3
|35
|Villarreal CF
|8
|5:18
|1
|36
|FK Kairat
|8
|7:22
|1
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa
