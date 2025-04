Bayer 04 droht Ausverkauf: Jetzt denkt auch dieser Nationalspieler über Wechsel nach!

Die Liste der abwanderungswilligen Spieler wird in Leverkusen gefühlt von Tag zu Tag länger.

Der DFB-Nationalspieler könnte sich einen Wechsel im Sommer wohl vorstellen. © Marius Becker/dpa

In gerade einmal 20 Bundesligaspielen durfte Andrich in diesem Jahr mitwirken - in mickrigen acht davon über die volle Distanz.

Achtmal stand der 30-Jährige darüber hinaus zwar im Kader, versauerte allerdings über 90 Minuten auf der Bank.

Anders als in der Meister-Rückrunde der Vorsaison zählt der Wadenbeißer in diesem Jahr nicht mehr zum Kreis der Leistungsträger von Xabi Alonso (43).

Inzwischen hat sich der von Champions-League-Rekordsieger Real Madrid umworbene Trainer vermehrt auf die Dienste von Aleix Garcia (27) ver- und Teamkollege Andrich außen vor gelassen. Ob das zu einem Wechsel des Mittelfeldmanns führt?