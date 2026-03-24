Bayer 04 treibt Personalplanung voran: Werkself bindet Offensivstar langfristig

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen macht Nägel mit Köpfen: Am Dienstag verkündete der amtierende Vizemeister die Vertragsverlängerung mit Offensivakteur Nathan Tella (26).

Bayer-Sportchef Simon Rolfes (44, r.) hat den Vertrag mit Nathan Tella (26) um drei Jahre verlängert. © Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH

Der neue Kontrakt des 26-Jährigen läuft nun bis zum 30. Juni 2031, sein bisheriger Vertrag hatte eine Laufzeit bis Sommer 2028.

Tella, der flexibel als Rechtsaußen, als hängende Spitze oder als linker Flügel eingesetzt werden kann, kam 2023 vom englischen Zweitligisten FC Southampton, stand in der aktuellen Saison verletzungsbedingt allerdings nur in zwölf der 29 möglichen Bundesligapartien auf dem Rasen. Ein Tor gelang ihm dabei noch nicht, lediglich drei Assists stehen auf der Habenseite.

Dennoch weiß man bei der Werkself um die Qualitäten des nigerianischen Nationalspielers. "Wir freuen uns sehr, dass wir einen sympathischen und hochklassigen Profi langfristig in unseren Reihen behalten werden. Nathan Tella ist ein Leistungsträger auf dem Platz und ein enorm wichtiger Spieler in der Kabine", sagt Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes (44) in einer Vereinsmitteilung.

Sportlich steche der 26-Jährige zudem insbesondere mit seinem Tempo und seinen Qualitäten am Ball hervor, wodurch er die Mannschaft bereichern würde, führt der ehemalige Nationalspieler aus.