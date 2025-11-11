Bayer 04 und die Angst vor dem Winter : So viele Stars könnten der Werkself bald fehlen

Leverkusen - Trotz der Rekordausgaben im Sommer und dem Umbruch im Kader könnte Bayer 04 im Winter ordentliche Personalnot bekommen.

Eliesse Ben Seghir (l.), Edmond Tapsoba (2.v.l.) und Ibrahim Maza (2.v.r.) werden der Werkself voraussichtlich fehlen. © IMAGO / DeFodi Images

Der Grund: Zwischen dem 21. Dezember und 18. Januar 2026 steigt in Marokko der Africa Cup - mit bis zu fünf Stars aus Leverkusen.

Neben Juwel Ibrahim Maza (19, Algerien) wird die Werkself auch Abwehrkante Edmond Tapsoba (26, Burkina Faso), Eliesse Ben Seghir (19, Marokko), Nathan Tella (26, Nigeria) und vielleicht sogar Shootingstar Christian Kofane (19, Kamerun) für die jeweiligen Nationalteams abstellen müssen.

Heißt im Klartext, dass die Werkself in vier Bundesligapartien anders planen muss: in Leipzig (20. Dezember), gegen den VfB Stuttgart (10. Januar), beim Aufsteiger HSV (13. Januar) und in Hoffenheim (17. Januar).

Für eine ruhigere Gemütslage dürfte sich in diesem Fall der Blick in die Saison 2023/24 anbieten.

Auch unter Ex-Trainer Xabi Alonso (43) hatte Bayer zahlreiche Top-Stars abstellen müssen und in der Zeit vier Siege - unter anderem ein 3:0 gegen den FC Bayern - in der Bundesliga eingefahren und den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal gekickt.