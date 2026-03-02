"Blödmann"-Ruf von Bayer-Boss Fernando Carro: Jetzt schaltet sich der DFB ein

Leverkusen - Nach einer verbalen Entgleisung von Leverkusens Club-Boss Fernando Carro (61) gegen den Schiedsrichter hat sich nun der Deutsche Fußball-Bund eingeschaltet.

Bayer-04-Boss Fernando Carro (61, Foto) muss sich für eine Beleidigung gegen Schiedsrichter Tobias Stieler verantworten. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

"Der Kontrollausschuss untersucht den Vorgang", sagte ein DFB-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Carro hatte im Anschluss an das 1:1 gegen den abstiegsgefährdeten 1. FSV Mainz 05 in den Katakomben über Schiedsrichter Tobias Stieler (44) geschimpft und "Wo ist Stieler, dieser Blödmann?" gerufen.

Auslöser war eine Szene in der 67. Minute: Nach einer Ecke sah Carro im Strafraum ein klares Foul an einem Bayer-Spieler, aus dem Mainz den Konter zum 1:0 einleitete.

"Ein Mainzer zieht ihn runter. Für mich ist das ein klarer Elfer", sagte Carro dazu.