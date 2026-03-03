Bayer winken fast 100 Millionen: Wechselt dieser Stammspieler wieder in die Heimat?
Leverkusen - Erst im Vorjahres-Sommer hat sich Bayer 04 inmitten des Kaderumbruchs die Taschen mit Hunderten Millionen Euro vollgemacht. Streicht der Klub im kommenden Sommer aufgrund einer spektakulären Rückholaktion beinahe wieder 100 Millionen ein?
Eigentlich hatten ihn Simon Rolfes (44) und Fernando Carro (61) als Nachfolger von Klublegende Jonathan Tah (30) unters Bayer-Kreuz geholt - schon bald könnte er das Rheinland aber wieder Richtung England verlassen.
Die Rede ist von Jarell Quansah (23)! Der Engländer war erst im vergangenen Jahr für satte 35 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen, um die neue Abwehr-Ära bei Bayer einzuleiten.
Ein Jahr später könnte er Leverkusen laut zahlreicher Medienberichte aber schon wieder verlassen. Grund dafür ist eine im Vertrag verankerte Rückkaufklausel in Höhe von 80 Millionen Euro, die der FC Liverpool bis Ende Mai ziehen kann, um Quansah zurückzuholen.
Trotz der Tatsache, dass die Reds mit Virgil van Dijk (34) und Ibrahima Konate (26) auf der Position des Innenverteidigers bestens aufgestellt zu sein scheinen, wünscht sich der Meister von 2024/25 aber frische Verstärkungen.
Bayer 04 winkt sattes Transferplus
Hauptausschlaggebend dafür ist, dass der Vertrag von Ex-Leipziger Konate im kommenden Sommer ausläuft und der 26-Jährige seit Monaten von Real Madrid umworben wird.
Deshalb stecken die Bosse aktuell die Köpfe zusammen, um möglicherweise eine Rückholaktion von Quansah in die Wege zu leiten.
Auch wenn der 23-Jährige nicht immer die stabilste Rolle in der Hintermannschaft spielt, überzeugt der Sommer-Neuzugang in einer enttäuschenden Bayer-Saison aber über weite Strecken - 32 Einsätze und vier Tore wettbewerbsübergreifend sprechen dabei eine eindeutige Sprache.
Entscheidet sich Quansah am Ende wirklich für einen Wechsel in die alte Heimat, winken Kaderplaner Rolfes 45 Millionen Euro Transferplus und 80 Millionen frisches Geld.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa