Bayer winken fast 100 Millionen: Wechselt dieser Stammspieler wieder in die Heimat?

Leverkusen - Erst im Vorjahres-Sommer hat sich Bayer 04 inmitten des Kaderumbruchs die Taschen mit Hunderten Millionen Euro vollgemacht. Streicht der Klub im kommenden Sommer aufgrund einer spektakulären Rückholaktion beinahe wieder 100 Millionen ein?

Jarell Quansah (23, r.) könnte Bayer 04 im Sommer nach nur einem Jahr schon wieder verlassen. © Marius Becker/dpa

Eigentlich hatten ihn Simon Rolfes (44) und Fernando Carro (61) als Nachfolger von Klublegende Jonathan Tah (30) unters Bayer-Kreuz geholt - schon bald könnte er das Rheinland aber wieder Richtung England verlassen.

Die Rede ist von Jarell Quansah (23)! Der Engländer war erst im vergangenen Jahr für satte 35 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen, um die neue Abwehr-Ära bei Bayer einzuleiten.

Ein Jahr später könnte er Leverkusen laut zahlreicher Medienberichte aber schon wieder verlassen. Grund dafür ist eine im Vertrag verankerte Rückkaufklausel in Höhe von 80 Millionen Euro, die der FC Liverpool bis Ende Mai ziehen kann, um Quansah zurückzuholen.

Trotz der Tatsache, dass die Reds mit Virgil van Dijk (34) und Ibrahima Konate (26) auf der Position des Innenverteidigers bestens aufgestellt zu sein scheinen, wünscht sich der Meister von 2024/25 aber frische Verstärkungen.