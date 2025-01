Bayer 04 will aufrüsten: Kommt ER als Ersatz für Jonathan Tah?

Leverkusen - Schnappt sich Bayer 04 Leverkusen noch in diesem Winter einen vielseitigen Abwehrspieler?

Billig wäre ein Transfer des Franzosen allerdings nicht. Erst im Sommer 2023 wechselte die Abwehrkante für satte 45 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Blues, konnte sich bislang aber nicht endgültig durchsetzen.

Auch der wahrscheinliche Abgang von Jonathan Tah (29) im Sommer spielt in den Personalplanungen von Simon Rolfes (43) offenbar eine große Rolle.

Spätestens seit dem Kreuzbandriss von Linksverteidiger Jeanuël Belocian (19) scheint die Werkself in der Hintermannschaft noch Handlungsbedarf zu haben.

Gut möglich, dass der derzeitige Tabellenzweite eine Leihe mit anschließender Kaufoption ins Visier nehmen könnte. Allerdings müsste in derartigen Gedankenspielchen auch der FC Chelsea mitspielen, um Disasi von Bayer zu überzeugen.

An der Stamford Bridge winkt dem hochtalentierten Abwehrspieler allerdings keine rosige Zukunft. Erst 186 Spielminuten konnte der 26-Jährige in der laufenden Saison sammeln. Sein Vertrag in London läuft noch bis zum 30. Juni 2029.