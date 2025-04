Als Ersatz für Jonathan Tah? Bayer 04 wohl mit diesem Abwehr-Juwel einig

Leverkusen - Auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger von Jonathan Tah (29) ist Bayer 04 offenbar in der Bundesliga fündig geworden.

Hinter den Kulissen soll sich Simon Rolfes (43) wohl schon seit Wochen auf die Lücke in der Abwehr vorbereitet haben.

Erst vor einer knappen Woche hatte der 29-Jährige nach dem Duell am Millerntor offiziell verkündet, die Leverkusener nach zehn Jahren im Sommer zu verlassen .

Erst vor einem Monat war Tim Oermann (21, r.) mit dem VfL Bochum gegen seinen vermeintlich neuen Arbeitgeber im Einsatz. © Anke Waelischmiller/dpa

Sollte sich Oermann den Leverkusenern anschließen, dürfte noch zu klären sein, wie der Innenverteidiger eingebunden werden könnte.

Neben dem Aufbau im eigenen Team kommt dem TV-Sender zufolge auch eine Leihe infrage, um dem 21-Jährigen wichtige Spielpraxis zu ermöglichen.

Ganz anders die Situation bei Mittelfeldass Ibrahim Maza (19) von Hertha BSC. Der Deutsch-Algerier soll wohl am kommenden Wochenende einen langfristigen Vertrag bei Bayer unterschreiben und im Sommer für rund zehn Millionen Euro plus Boni an den Rhein wechseln.

Dort sehen ihn die Klubbosse und Trainer Xabi Alonso (43) als optimalen Nachfolger von Superstar Florian Wirtz (21). Ebenso wie beim spanischen Trainer ist auch bei Wirtz unklar, wohin die Reise in der nächsten Saison hingeht.

Neben einem Verbleib unterm Bayer-Kreuz ist auch ein Wechsel für eine satte Millionen-Summe möglich. Neben dem FC Bayern buhlt auch Manchester City um die Dienste des Nationalspielers.