Bayer bangt um Grimaldo: Wie schwer ist er wirklich verletzt?

Bei Bayer 04 machen sich aktuell Sorgen um Alejandro Grimaldo breit. Fehlt der Spanier der Werkself etwa länger?

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Muss Bayer 04 womöglich längere Zeit auf Alejandro Grimaldo (30) verzichten?

Alejandro Grimaldo (30) könnte Spiele in Wolfsburg oder Manchester verpassen.  © Canales Carvajal/dpa

Anders als noch beim Spiel gegen Georgien (4:0) fehlte der Europameister nämlich zuletzt gegen die Türkei (2:2) komplett im Aufgebot Spaniens.

Der 30-Jährige soll laut kicker momentan an muskulären Problemen leiden. Es sei nicht abzusehen, wie lange der Leverkusener fehlen wird.

Fakt ist: Hinter einem Einsatz beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr) steht ein riesengroßes Fragezeichen. Ein Ausfall des Spielgestalters wäre für Bayer-Coach Kasper Hjulmand (53) eine Hiobsbotschaft.

Denn Grimaldo dient unterm Bayer-Kreuz nicht nur als ausgezeichneter Standardspezialist und Top-Scorer, sondern kurbelt das Offensivspiel aus der Tiefe heraus an. Das Ergebnis: die zweitbeste Offensive der gesamten Liga!

Umso wichtiger, dass der Spanier vor den anstehenden Hammer-Aufgaben in der Champions League bei Manchester City und dem doppelten BVB (erst Heimspiel Bundesliga, dann auswärts im DFB-Pokal) in den Griff bekommt.

