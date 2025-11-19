Bayer bangt um Grimaldo: Wie schwer ist er wirklich verletzt?

Alejandro Grimaldo (30) könnte Spiele in Wolfsburg oder Manchester verpassen. © Canales Carvajal/dpa

Anders als noch beim Spiel gegen Georgien (4:0) fehlte der Europameister nämlich zuletzt gegen die Türkei (2:2) komplett im Aufgebot Spaniens.

Der 30-Jährige soll laut kicker momentan an muskulären Problemen leiden. Es sei nicht abzusehen, wie lange der Leverkusener fehlen wird.

Fakt ist: Hinter einem Einsatz beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr) steht ein riesengroßes Fragezeichen. Ein Ausfall des Spielgestalters wäre für Bayer-Coach Kasper Hjulmand (53) eine Hiobsbotschaft.

Denn Grimaldo dient unterm Bayer-Kreuz nicht nur als ausgezeichneter Standardspezialist und Top-Scorer, sondern kurbelt das Offensivspiel aus der Tiefe heraus an. Das Ergebnis: die zweitbeste Offensive der gesamten Liga!