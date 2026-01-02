Bayer 04: Wechselt dieser Überflieger für Millionensumme nach Spanien?
Leverkusen - Muss Bayer 04 Leverkusen eines der vielversprechendsten Talente der letzten Jahre für eine unmoralische Summe ziehen lassen?
Ginge es nach Hansi Flick (60) und dem FC Barcelona, dann offenbar ja. Die Rede ist von Mittelfeldspieler Ibrahim Maza (20), der einem Bericht der Sport BILD zufolge zu den Wunschspielern des Ex-Nationaltrainers zählen soll.
Gerade einmal ein halbes Jahr kamen die Werkself und ihre Fans in den Genuss, ihn im Trikot der Leverkusener zu sehen.
Ist damit schon im Winter oder spätestens im Sommer wieder Schluss?
Aktuell begeistert der 20-Jährige für Algerien beim Afrika Cup, holte sich neulich erst ein Lob von Frankreich-Legende Samir Nasri (38) ab.
Bayer 04 sieht in Ibrahim Maza den Nachfolger von Florian Wirtz
Mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro und einem Vertrag bis zum 30. Juni 2030 sitzt Bayer um Simon Rolfes (43) aber am deutlich längeren Hebel. Zudem plagen die Katalanen haufenweise Geldsorgen.
Heißt im Klartext: Einem Abgang à la Florian Wirtz - nur nach Barcelona - dürfte Leverkusen entweder einen Riegel vorschieben oder eines Tages - ähnlich wie beim Rekord-Abgang - eine krass hohe Ablöse einzustreichen.
Etwas mehr als zwei Wochen noch wird in Marokko der Afrika-Cup ausgetragen. Für Ibrahim Maza geht es am kommenden Dienstag im Achtelfinale gegen die DR Kongo.
Schraubt der Shootingstar seinen Marktwert dann noch weiter nach oben?
