Bayer 04: Wechselt dieser Überflieger für Millionensumme nach Spanien?

Leverkusen - Muss Bayer 04 Leverkusen eines der vielversprechendsten Talente der letzten Jahre für eine unmoralische Summe ziehen lassen?

Aktuell begeistert Ibrahim Maza mit Algerien beim Afrika-Cup. © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

Ginge es nach Hansi Flick (60) und dem FC Barcelona, dann offenbar ja. Die Rede ist von Mittelfeldspieler Ibrahim Maza (20), der einem Bericht der Sport BILD zufolge zu den Wunschspielern des Ex-Nationaltrainers zählen soll.

Gerade einmal ein halbes Jahr kamen die Werkself und ihre Fans in den Genuss, ihn im Trikot der Leverkusener zu sehen.

Ist damit schon im Winter oder spätestens im Sommer wieder Schluss?

Aktuell begeistert der 20-Jährige für Algerien beim Afrika Cup, holte sich neulich erst ein Lob von Frankreich-Legende Samir Nasri (38) ab.