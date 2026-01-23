Bayer jagt Millionen-Schnäppchen: Kommt dieser DFB-Keeper nach Leverkusen?
Leverkusen - Rund um die Suche nach einem neuen Torhüter kommt bei Bayer 04 offenbar Bewegung. Holt die Werkself noch in diesem Winter einen Ex-Bundesligisten aus England?
Bereits im Vorjahres-Sommer hatte es um ihn reichlich Spekulationen über einen Wechsel unters Bayer-Kreuz gegeben: Stefan Ortega (33) von Manchester City.
Der Ex-Bielefelder soll laut Kicker offenbar weit oben auf dem Zettel stehen, um den verletzten Stammkeeper Mark Flekken (32) für ein halbes Jahr zu ersetzen.
Ebenfalls im Rennen um Bayers vorübergehenden Nummer-Eins-Status sind demnach auch Filip Jorgensen (23) vom FC Chelsea und James Trafford (23) - ebenfalls bei den Sky Blues unter Vertrag.
Ein Pluspunkt: Der Vertrag Ortegas läuft zum 30. Juni dieses Jahres aus - der 33-Jährige wäre somit ablösefrei zu haben.
Stammtorwart Flekken hatte sich beim Auswärtsspiel in Hoffenheim (0:1) am Oberschenkel verletzt und fällt bis März aus. Für seinen Ersatzmann Janis Blaswich (34) verlief der erste Einsatz weniger erfolgreich - im Champions-League-Duell mit Olympiakos Piräus setzte es eine 0:2-Pleite.
Bis zum 2. Februar hat Leverkusen noch Zeit, um einen geeigneten Kurzzeit-Nachfolger für Flekken an Land zu ziehen. Dann schließt in der Bundesliga das Transferfenster.
