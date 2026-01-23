Bayer jagt Millionen-Schnäppchen: Kommt dieser DFB-Keeper nach Leverkusen?

Leverkusen - Rund um die Suche nach einem neuen Torhüter kommt bei Bayer 04 offenbar Bewegung. Holt die Werkself noch in diesem Winter einen Ex-Bundesligisten aus England?

Stefan Ortega stand bereits zwischen 2017 und 2022 für Arminia Bielefeld zwischen den Pfosten. © Andreas Arnold/dpa

Bereits im Vorjahres-Sommer hatte es um ihn reichlich Spekulationen über einen Wechsel unters Bayer-Kreuz gegeben: Stefan Ortega (33) von Manchester City.

Der Ex-Bielefelder soll laut Kicker offenbar weit oben auf dem Zettel stehen, um den verletzten Stammkeeper Mark Flekken (32) für ein halbes Jahr zu ersetzen.

Ebenfalls im Rennen um Bayers vorübergehenden Nummer-Eins-Status sind demnach auch Filip Jorgensen (23) vom FC Chelsea und James Trafford (23) - ebenfalls bei den Sky Blues unter Vertrag.

Ein Pluspunkt: Der Vertrag Ortegas läuft zum 30. Juni dieses Jahres aus - der 33-Jährige wäre somit ablösefrei zu haben.

