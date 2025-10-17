Bayer Leverkusen: Hjulmand kehrt zum Ex-Verein zurück - Offensivspieler vor Comeback?

Leverkusen - Vor der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte und dem Trainerduell zweier Dänen will Bayer Leverkusens Coach Kaspar Hjulmand (53) keine Nebenschauplätze aufkommen lassen.

Kasper Hjulmand (53) kehrt mit Bayer 04 Leverkusen zu seinem Ex-Verein Mainz 05 zurück. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Es geht im Spiel nicht um Bo und mich. Für mich geht es darum, dass Leverkusen einen weiteren Sieg einfährt", sagte der 53-Jährige vor der Partie beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Däne war von Juli 2014 bis Februar 2015 Trainer der 05er. Über die aktuelle Mannschaft seines Landsmanns Bo Henriksen äußerte er sich anerkennend: "Mainz ist eine Mannschaft mit super viel Qualität. Sie haben sehr viel Feuer auf dem Platz, aber das haben wir auch", sagte Hjulmand.

"Sie hatten ein bisschen Probleme in den ersten Spielen, aber sie sind eine super Mannschaft."

In Personalfragen wollte Hjulmand nach der Länderspielpause kaum Details preisgeben.

"Ich werde heute nicht zu viel über einzelne Spiele sprechen. Wir haben noch eine Trainingseinheit heute und dann sehen wir welche Spieler wir haben", so der Trainer.