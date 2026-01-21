Bayer Leverkusen nach 0:2 in Piräus unter Druck: "Müssen unbedingt gewinnen"

Leverkusen/Piräus - Der Jahresstart ging für Bayer 04 Leverkusen ordentlich nach hinten los: Nach zwei Niederlagen in der Bundesliga kassierte das Team von Kasper Hjulmand (53) am Dienstagabend bei Olympiakos Piräus in der Champions League eine derbe 0:2-Klatsche.

Bayer-Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand (53) war nach der 0:2-Niederlage gegen Olympiakos Piräus in der Champions League bedient. © Uwe Anspach/dpa

Für die Gastgeber trafen Costinha (2. Minute) und Mehdi Taremi (45.+1). Vor der letzten Partie in der Ligaphase gegen den FC Villarreal (28. Januar) muss die Werkself damit nun sogar um das Weiterkommen in der europäischen Königsklasse fürchten.

Besonders ärgerlich für Bayer-Coach Hjulmand am Dienstagabend: Wie schon gegen den VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim kassierte sein Team schon innerhalb der ersten zehn Spielminuten einen Gegentreffer.

"Das ist etwas, das wir wirklich stoppen müssen", betonte der Däne daher nach Schlusspfiff am DAZN-Mikrofon. Seine klare Forderung: "Wir müssen die nächsten beiden Spiele [gegen Werder Bremen und Villarreal, Anm. d. Red.] unbedingt gewinnen. Wir haben uns selbst unter Druck gesetzt."

Dass die Champions-League-Partie im Hexenkessel von Piräus in die Binsen ging, lag dabei unter anderem an der schwachen Chancenverwertung der Gäste.

"Wir haben die Chancen nicht reingemacht. Wir haben manchmal nicht mutig genug gespielt oder die freien Spieler gefunden", analysierte etwa Youngster Ibrahim Maza (20) nach Schlusspfiff und ergänzte: "Dann mussten wir lange Bälle spielen und haben die Duelle um die zweiten Bälle nicht gewonnen. Wir waren nicht bissig genug."