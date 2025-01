Bayer-Leverkusen-Star Andrich vor BVB-Kracher selbstbewusst: "Wollen dort gewinnen!"

Leverkusen - Genau 20 Tage hatte Bayer 04 Leverkusen Zeit, um sich auf das Knaller-Duell gegen Borussia Dortmund am Freitag vorzubereiten. Mittelfeld-Star Robert Andrich (30) ist zuversichtlich, auch im Hexenkessel "Signal-Iduna-Park" etwas mitnehmen zu können.

Nur dann habe der Deutsche Meister nämlich "alle Möglichkeiten" in der Hand, ein gutes Spiel zu machen - nicht nur gegen Dortmund, sondern auch vier Tage später gegen Mainz 05 .

Weil es für die Werkself im Januar Schlag auf Schlag gehen wird, hätten alle Profis auch in ihrem wohlverdienten Winterurlaub Gas gegeben, anstatt die Füße hochzulegen. Das Ziel: "Wir müssen sehr schnell wieder in den Lauf reinkommen", meint Andrich.

Dementsprechend selbstbewusst zeigt sich auch Andrich vor dem Aufeinandertreffen: "Dortmund direkt am ersten Spieltag nehmen wir sehr gerne", betont der 30-Jährige in der BILD .

Am Sonntag bestritt die Werkself ihr einziges Testspiel in der Mini-Winterpause. Gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen fuhr die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso (43) einen ungefährdeten 2:0-Sieg ein - und schoss sich schon einmal warm für den Bundesliga -Kracher gegen den BVB.

In dieser Saison ist der BVB bislang die heimstärkste Bundesliga-Mannschaft. Ein Erfolgsfaktor sind die berühmt-berüchtigten Fans. © Federico Gambarini/dpa

Allerdings weiß auch der Mittelfeld-Abräumer, dass es beim BVB alles andere als ein Selbstläufer werden wird. Ganz im Gegenteil: Keine Bundesliga-Mannschaft sammelte in den bisherigen 15 Saisonspielen so viele Punkte im heimischen Stadion wie die Dortmunder (20 Punkte aus acht Spielen).

Ein Trumpf in der Hand für die Schwarz-Gelben sind dabei natürlich die Fans. "Es wird auf jeden Fall ein sehr lautes Spiel", weiß Andrich. Schließlich wolle der BVB seine Heimstärke weiterhin unter Beweis stellen, während die Werkself die erste Mannschaft in dieser Spielzeit sein will, die drei Punkte auch aus dem Signal-Iduna-Park entführen kann.

Zumal es sich bei dem Aufeinandertreffen auch um ein Prestige-Duell in der Bundesliga handelt, bei dem noch immer die Frage im Raum steht: Welches Team ist aktuell in Fußball-Deutschland wirklich die Nummer zwei hinter Platzhirsch Bayern München?

Zwar würde die momentane Tabelle dafür sprechen, dass die Werkself dem BVB inzwischen den Rang abgelaufen habe, "aber wir haben noch sehr viel zu spielen in dieser Saison", meint Andrich dazu ausweichend, ehe er doch noch die gewohnt deutlichen Worte findet: "Wir tun gut daran, unsere Aufgaben so zu erledigen, wie wir es am Ende des Jahres getan haben, Spiel für Spiel. Und dann schauen wir mal, ob wir die zweite Kraft sind - oder die erste …"