Bayer 04 droht Star-Abgang: Dieser Spieler soll unzufrieden mit Xabi Alonso sein

Der treffsichere Tscheche (r.) denkt deshalb über einen Abschied aus Leverkusen nach. © Federico Gambarini/dpa

Dem TV-Sender zufolge hat der Angreifer im Falle eines Wechsels ein ganz großes Ziel: England!

Offenbar will der 29-Jährige sein Können in der Premier League unter Beweis stellen - 23 Tore in 36 Pflichtspielen in der laufenden Saison sprechen eine eindeutige Sprache.

Über Interessenten von der Insel ist derweil noch nichts bekannt. Vor vier Jahren sollen sowohl Manchester City als auch West Ham United konkretes Interesse an den Diensten des EM-Torschützenkönigs von 2021 gehabt haben.

Sollte Schick den Klub verlassen, droht der Werkself ein kurioses Sturm-Szenario. Denn: Auch bei Victor Boniface (24) kann sich der Doublesieger einen Verkauf vorstellen, schielt zeitgleich auf Einnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Als Ersatz wird derzeit Jonathan Burkardt (24) von Mainz 05 gehandelt. Dass Bayer aber beide Top-Stürmer zeitgleich ziehen lässt, darf stark bezweifelt werden.