"Nacktkontrolle" vorm Rheinderby? Jetzt bezieht die Polizei Stellung

Zwei Anhänger des 1. FC Köln sollen beim Einlass intensiv kontrolliert worden sein, was zu einem Boykott eines Großteils der Fans führte.

Vor dem Fußballspiel seien die beiden Personen am Einlass durch Beamte herausgezogen und intensiv kontrolliert worden, teilte ein Polizei-Sprecher auf dpa-Anfrage mit. Dabei habe es sich aber nicht um eine "Nacktkontrolle" gehandelt, wie es zunächst aus Fankreisen hieß. Bei einer Person seien "passive Waffen" gefunden worden.

Aus Protest gegen die Polizeiaktion waren rund 500 Personen aus der aktiven Kölner Fan-Szene vor dem Anpfiff geschlossen abgereist. In der ersten Halbzeit verließen dann auch die Bayer-Ultras die Arena.

"Ich hätte nicht gedacht, dass sich unsere Fans mit den Kölnern solidarisieren", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes (43) beim Pay-TV-Sender Sky dazu.

Nach Angaben der Leverkusener seien die regulären Einlasskontrollen im Gästebereich "ruhig und ohne Zwischenfälle" verlaufen.