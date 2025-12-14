Fan-Boykott beim Rheinderby: Zog sich der Anhänger des 1. FC Köln die Hose selbst aus?

Die Fanhilfe Köln hatte sich bereits im Vorfeld des Spiels zu Wort gemeldet. (Symbolbild) © Harry Langer/dpa

Dabei teilte ein Polizeisprecher mit, dass sich ein überprüfter Mann selbstständig seine Hose ausgezogen habe. Am Samstag hatte die Polizei auf dpa-Anfrage erklärt, dass es entgegen anderslautender Darstellungen aus Fankreisen keine "Nacktkontrollen" gegeben habe.

Die Fanhilfe Köln hatte am Samstag auf X geschrieben: "Nachdem Nacktkontrollen stattgefunden haben, hat sich die aktive Fanszene entschieden, das Stadion geschlossen zu verlassen." Die Fanhilfe war für eine weitere Stellungnahme angefragt.

In einer Stellungnahme der Polizei vom Sonntag hieß es, ein Mann sei im Gästebereich wegen versuchten Zutritts ohne gültiges Ticket überprüft worden. Bei dem 24-Jährigen seien bei einer oberflächlichen Durchsuchung nach Ausweispapieren im Bereich der Hosentasche verdächtige Gegenstände ertastet worden.

Nach Aufforderung, diese hervorzuholen, habe der Mann seine Hose ausgezogen und den Beamten einen Zahnschutz sowie zwei Bandagen übergeben, die er in seiner Unterhose mitgeführt habe.