Erst Fan-Ärger, dann Bayer-Show: Leverkusen siegt im Rheinderby gegen den 1. FC Köln

Leverkusen - Erst Fan-Ärger, dann ein verdienter Sieg für die Gastgeber: Das Rheinderby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln hatte vor allem abseits des Platzes einiges zu bieten. Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit setzte sich die Werkself mit 2:0 (0:0) durch.

Große Freude bei den Spielern von Bayer 04 Leverkusen nach dem 1:0 durch Martin Terrier. © Federico Gambarini/dpa

Der eingewechselte Martin Terrier brachte die Hausherren durch ein Traumtor in der 66. Minute in Führung. Nach einer Flanke von Arthur schloss der Franzose mit der Hacke gedankenschnell ab und bugsierte den Ball über Kölns Schlussmann Marvin Schwäbe hinweg ins Tor.

Nur sechs Minuten später netzte Nationalspieler Robert Andrich ein. Der Leverkusener Kapitän traf per Kopf nach einem Eckball von Aleix Garcia.

Schon in der ersten Halbzeit hatte Bayer die deutlich besseren Tormöglichkeiten. Erst verpasste Malik Tillman mit einem Distanzschuss nur knapp das Gehäuse (18.). Zudem vergab Andrich frei stehend nach einer Ecke per Kopf (34.).

Im zweiten Durchgang baute die Werkself immer mehr Druck auf. Zunächst ließ Tillman das 1:0 liegen (48.), dann scheiterte Ibrahim Maza aus spitzem Winkel (50.). Nur fünf Minuten später verhinderte Marvin Schwäbe gegen Christian Kofane das 0:1 aus Geißbock-Sicht.