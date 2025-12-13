Erst Fan-Ärger, dann Bayer-Show: Leverkusen siegt im Rheinderby gegen den 1. FC Köln
Leverkusen - Erst Fan-Ärger, dann ein verdienter Sieg für die Gastgeber: Das Rheinderby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln hatte vor allem abseits des Platzes einiges zu bieten. Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit setzte sich die Werkself mit 2:0 (0:0) durch.
Der eingewechselte Martin Terrier brachte die Hausherren durch ein Traumtor in der 66. Minute in Führung. Nach einer Flanke von Arthur schloss der Franzose mit der Hacke gedankenschnell ab und bugsierte den Ball über Kölns Schlussmann Marvin Schwäbe hinweg ins Tor.
Nur sechs Minuten später netzte Nationalspieler Robert Andrich ein. Der Leverkusener Kapitän traf per Kopf nach einem Eckball von Aleix Garcia.
Schon in der ersten Halbzeit hatte Bayer die deutlich besseren Tormöglichkeiten. Erst verpasste Malik Tillman mit einem Distanzschuss nur knapp das Gehäuse (18.). Zudem vergab Andrich frei stehend nach einer Ecke per Kopf (34.).
Im zweiten Durchgang baute die Werkself immer mehr Druck auf. Zunächst ließ Tillman das 1:0 liegen (48.), dann scheiterte Ibrahim Maza aus spitzem Winkel (50.). Nur fünf Minuten später verhinderte Marvin Schwäbe gegen Christian Kofane das 0:1 aus Geißbock-Sicht.
Fans des 1. FC Köln reisen vor Anpfiff ab
Die besten Möglichkeiten für den 1. FC Köln hatten Luca Waldschmidt, der jedoch den Ball nicht richtig traf (21.), und Linton Maina mit einem Distanzschuss, den Mark Flekken parieren konnte (59.).
Allerdings gab es bereits vor Anpfiff Krach auf Seiten der Gäste.
Ein Großteil der Anhänger der Geißböcke machte sich nämlich schnell wieder aus dem Staub. Grund dafür seien, die aus Sicht der Fans zu intensiven Kontrollen am Einlass gewesen, wie der Verein auf seinem "X"-Account klarstellte.
"Die aktive Fanszene ist wieder abgereist", teilte man zudem mit. Einige Fans der Werkself solidarisierten sich mit den Gleichgesinnten des Rheinrivalen und verließen die BayArena ebenfalls.
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln
Bundesliga, 14. Spieltag
Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Köln 2:0 (0:0)
Bayer 04 Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Poku (62. Tella), Maza, Aleix Garcia (77. Badé), Arthur, Hofmann (62. Terrier), M. Tillman (86. Belocian) - Kofane (76.)
1. FC Köln: Schwäbe - Sebulonsen, Martel (80. Johannesson), van den Berg - Thielmann, Huseinbasic (46. Özkacar), Krauß, Kaminski, Waldschmidt (46. Maina), Bülter (46. Ache) - S. El Mala (73. Lund)
Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)
Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Terrier (66.), 2:0 Andrich (72.)
Gelbe Karten: Arthur, Quansah / Martel
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa