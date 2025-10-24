Besondere Aktion: Bayer Leverkusen spendiert Tattoos für guten Zweck
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer Leverkusen möchte mit einer Tattoo-Aktion auf das Thema Organspende aufmerksam machen.
In Zusammenarbeit mit einem Tattoo-Studio bietet der Fußball-Bundesligist daher am Montag von 15 bis 19.30 Uhr in der BayArena die Möglichkeit, sich ein Organspende-Tattoo stechen zu lassen.
Die kostenlosen Termine sind begrenzt und können vorab online gebucht werden.
Das dabei gestochene Motiv des sogenannten OPT.INK-Tattoos wurde von einem Verein zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als offizielles Organspende-Symbol entwickelt.
Es soll als sichtbares Zeichen für eine bewusste Entscheidung zur Organspende dienen.
Im vergangenen Jahr hatten sich unter anderem einige Bundestagsabgeordnete ein solches Tattoo stechen lassen.
