Besondere Aktion: Bayer Leverkusen spendiert Tattoos für guten Zweck

Leverkusen - Bayer Leverkusen möchte mit einer Tattoo -Aktion auf das Thema Organspende aufmerksam machen.

Die Aktion findet am kommenden Montag in der BayArena statt. © Ina FASSBENDER/AFP

In Zusammenarbeit mit einem Tattoo-Studio bietet der Fußball-Bundesligist daher am Montag von 15 bis 19.30 Uhr in der BayArena die Möglichkeit, sich ein Organspende-Tattoo stechen zu lassen.

Die kostenlosen Termine sind begrenzt und können vorab online gebucht werden.

Das dabei gestochene Motiv des sogenannten OPT.INK-Tattoos wurde von einem Verein zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als offizielles Organspende-Symbol entwickelt.

Es soll als sichtbares Zeichen für eine bewusste Entscheidung zur Organspende dienen.