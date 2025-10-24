Besondere Aktion: Bayer Leverkusen spendiert Tattoos für guten Zweck

Von Jana Glose

Die Aktion findet am kommenden Montag in der BayArena statt.

In Zusammenarbeit mit einem Tattoo-Studio bietet der Fußball-Bundesligist daher am Montag von 15 bis 19.30 Uhr in der BayArena die Möglichkeit, sich ein Organspende-Tattoo stechen zu lassen.

Die kostenlosen Termine sind begrenzt und können vorab online gebucht werden.

Das dabei gestochene Motiv des sogenannten OPT.INK-Tattoos wurde von einem Verein zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als offizielles Organspende-Symbol entwickelt.

Es soll als sichtbares Zeichen für eine bewusste Entscheidung zur Organspende dienen.

Gestochen wird das sogenannte OPT.INK-Motiv, das als Symbol für eine Organspende gilt.
Gestochen wird das sogenannte OPT.INK-Motiv, das als Symbol für eine Organspende gilt.

Im vergangenen Jahr hatten sich unter anderem einige Bundestagsabgeordnete ein solches Tattoo stechen lassen.

