Leverkusen bangt nach Foul um Torjäger Schick, Mitspieler zürnt: "Klare Rote Karte"

Leverkusens Stürmer Patrik Schick (29) liegt verletzt am Boden. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der ersten Halbzeit der Champions-League-Partie war der Tscheche von Malick Thiaw (24) gefoult worden und musste mehrfach behandelt werden. Nach der Pause blieb der 29-Jährige dann in der Kabine und humpelte nach der Partie aus der Umkleide in Richtung Stadionausgang.

"Es sieht nicht gut aus. Wir mussten ihn in der Halbzeit auswechseln und an seinem Knöchel war eine große Wunde. Er hat also einen wirklich schweren Schlag abbekommen", sagte Co-Trainer Rogier Meijer (44), der kurzfristig den aus persönlichen Gründen fehlenden Cheftrainer Kasper Hjulmand (53) ersetzte, nach dem 2:2.

Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes (43) betonte: "Er hat richtig einen abgekommen und deswegen muss er das Bein sehr hoch legen."

Auf den TV-Bildern war ein Halten seines Gegenspielers sowie ein Treffer am Fuß zu sehen. Ein zunächst gegebener Elfmeter wurde zurückgenommen, da das Foul außerhalb des Strafraums passierte.

Bei Kapitän Robert Andrich sorgte das für Unverständnis: "Wenn ich Patricks Achillessehne sehe, allein deswegen schon ist es für mich eine klare Rote Karte", sagte der Nationalspieler, für den entweder ein Elfmeter oder Rot gerechtfertigt gewesen wären.