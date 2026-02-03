Bewegung im Tor: Bayer Leverkusen holt DFB-Star vom FC Liverpool

Torhüterin Rafaela Borggräfe (25) wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis zu Bayer 04 Leverkusen. (Archivfoto) © Carmen Jaspersen/dpa

Die 25-Jährige war vom englischen Fußballverband wegen einer diskriminierenden Aussage in Richtung einer Mitspielerin zuletzt sechs Spiele gesperrt worden. Weitere Konsequenzen für die deutsche Auswahlspielerin hat das aber nicht.

"Wir haben den Vorfall gemeinsam mit Rafaela ausführlich aufgearbeitet und sie hat uns ihre Sichtweise glaubwürdig geschildert. Damit ist das Thema für uns geklärt", sagte Thomas Eichin (59), Direktor Lizenz, der auch für die Bayer-04-Frauen verantwortlich ist. Borggräfes Sperre war Anfang Dezember in Kraft getreten und im Januar abgelaufen.

"Ich habe das sportrechtliche Verfahren akzeptiert und mich intensiv mit dem Vorfall auseinandergesetzt", wurde Borggräfe in einer Bayer-Mitteilung zitiert. "Mir ist bewusst, dass Worte verletzen können und Verantwortung mit sich bringen."

Es sei zu keinem Zeitpunkt ihre Intention gewesen, andere Menschen zu verletzen oder auszugrenzen. "Es tut mir leid. Ich werde aus dieser Situation lernen und Verantwortung übernehmen", versicherte Borggräfe.