Youngster erhält Profivertrag: Bayer Leverkusen setzt auf U19-Nationalspieler

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen hat seinen Negativtrend mit dem erlösenden 1:0-Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende gestoppt. Und auch personell treibt die Werkself die Zukunftsplanungen voran.

Gleich bei seinem Bundesligadebüt gegen RB Leipzig durfte Montrell Culbreath (18, r.) über seinen ersten Treffer für die Profis jubeln. © Jan Woitas/dpa

Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilt, wurde der Vertrag mit dem deutschen U19-Nationalspieler Montrell Culbreath (18) vorzeitig verlängert. Der neue Kontrakt des offensiven Mittelfeldspielers, der auch auf der rechten Außenbahn eingesetzt werden kann, läuft demnach bis zum 30. Juni 2030.

"Wir freuen uns sehr über diesen Abschluss mit Montrell Culbreath. Er hat sich in den zurückliegenden Jahren in unseren U-Teams hervorragend entwickelt und auch in vielen Trainingseinsätzen mit der Profimannschaft seine guten Perspektiven aufgezeigt", betont Bayer-Sportchef Simon Rolfes (44).

Kim Falkenberg (37), Direktor Fußball bei den Rheinländern, stimmt zu: "Montrell gehört in unserer U19 aktuell zu den absoluten Leistungsträgern. Wir trauen ihm zu, seinen vorgezeigten Weg in den Profikader erfolgreich fortzusetzen."

Der Youngster wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet und spielt seit 2023 für die Bayer-Jugend. Im Dezember feierte der 18-Jährige sein Profi-Debüt für die Werkself. Beim 3:1-Sieg gegen RB Leipzig gelang dem Offensivakteur sogar gleich sein erstes Bundesliga-Tor.