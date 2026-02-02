Klarheit bei Bayer! Spielmacher Maza fällt gegen St. Pauli aus
Leverkusen - Tagelang hat man bei Bayer 04 gezittert und gehofft, gebracht hat es aber alles nichts - Spielmacher Ibrahim Maza (20) fällt gegen den FC St. Pauli definitiv aus.
Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren will die Werkself am Dienstagabend (20.45 Uhr) in die Vorschlussrunde des DFB-Pokals einziehen.
Der Nachfolger von Florian Wirtz (22) muss dabei allerdings zuschauen - wie schon bei Eintracht Frankfurt.
"Es ist nicht ein großes Ding. Etwas mit dem Kniegelenk. Wir hatten Hoffnungen für das Spiel, aber es geht nicht", fasst Trainer Kasper Hjulmand (53) die Gemengelage kurz und knapp ein.
Eine Rückkehr am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach hält sich der Däne weiterhin offen. "Wenn alles gut läuft Samstag, aber wir müssen sehen, was passiert."
An seinem Ziel DFB-Pokal-Halbfinale hält Hjulmand trotz des Ausfalls des Youngsters aber trotzdem fest. "Wir wollen unbedingt alles machen, um das Halbfinale zu erreichen. Deswegen ist es ein großes Spiel.
Erstmeldung vom 2. Februar, 10.28 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.36 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Harry Langer/dpa