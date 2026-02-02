Klarheit bei Bayer! Spielmacher Maza fällt gegen St. Pauli aus

Leverkusen - Tagelang hat man bei Bayer 04 gezittert und gehofft, gebracht hat es aber alles nichts - Spielmacher Ibrahim Maza (20) fällt gegen den FC St. Pauli definitiv aus.

Ibrahim Maza (20) kommt im DFB-Pokal bislang auf zwei Tore und zwei Vorlagen. © Harry Langer/dpa

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren will die Werkself am Dienstagabend (20.45 Uhr) in die Vorschlussrunde des DFB-Pokals einziehen.

Der Nachfolger von Florian Wirtz (22) muss dabei allerdings zuschauen - wie schon bei Eintracht Frankfurt.

"Es ist nicht ein großes Ding. Etwas mit dem Kniegelenk. Wir hatten Hoffnungen für das Spiel, aber es geht nicht", fasst Trainer Kasper Hjulmand (53) die Gemengelage kurz und knapp ein.

Eine Rückkehr am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach hält sich der Däne weiterhin offen. "Wenn alles gut läuft Samstag, aber wir müssen sehen, was passiert."