Trotz 3:1-Erfolg in Frankfurt: Bayer-Abräumer Robert Andrich kritisiert Team

Dritter Bundesliga-Sieg in Folge: Robert Andrich (31) ist mit Bayer 04 Leverkusen in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

"In der Kabine, da freuen wir uns alle. Aber ich bin irgendwie nun mal so gepolt, ich kann das nicht überspielen, wenn ich das Gefühl habe, dass das noch nicht ausreichend ist", sagte der 31-Jährige nach dem 3:1-Erfolg der Werkself bei Eintracht Frankfurt. Er habe das Gefühl, dass da aus Bayer-Sicht noch mehr gehe.

Nach einer komfortablen 2:0-Pausenführung machte Leverkusen es bis in die Schlussphase hinein spannend - trotz einer 20-minütigen Überzahl.

"Da habe ich mich gefragt, ob wir einer weniger sind", sagte Andrich. "Also grundsätzlich hat sie uns erst mal geholfen. Aber wir haben natürlich dann auch nicht gezeigt, dass wir jetzt einer mehr sind."

In der Anfangsphase war Andrich selbst in eine strittige Szene verwickelt. Er berührte Eintracht-Angreifer Arnaud Kalimuendo (24) und gestand später: "Ich hätte mich jetzt nicht großartig beschwert, wenn er ihn gegeben hätte und ich wäre auch der Meinung gewesen, dass er ihn dann gibt, wenn er rausgeht."

Gemeint war Schiedsrichter Robert Schröder (36), der sich jedoch auch nach Begutachtung der TV-Bilder gegen einen Strafstoß entschied.