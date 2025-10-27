Bittere News für Leverkusen: Bayer muss mehrere Wochen auf Mittelfeld-Star verzichten
Von Jana Glose
Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf Mittelfeldakteur Ezequiel Fernandez (23) verzichten.
Der Argentinier zog sich während der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg (2:0) am Sonntag eine Bänderverletzung im linken Knie zu, wie der Verein mitteilte.
Der 23-Jährige, bei dem allerdings keine Operation notwendig ist, wird voraussichtlich sieben bis acht Wochen ausfallen.
Tabelle 1. Bundesliga
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|FC Bayern München
|8
|30:4
|24
|2
|RB Leipzig
|8
|16:9
|19
|3
|VfB Stuttgart
|8
|13:7
|18
|4
|Borussia Dortmund
|8
|14:6
|17
|5
|Bayer 04 Leverkusen
|8
|18:11
|17
|6
|Eintracht Frankfurt
|8
|21:18
|13
|7
|TSG 1899 Hoffenheim
|8
|15:13
|13
|8
|1. FC Köln
|8
|12:11
|11
|9
|SV Werder Bremen
|8
|12:16
|11
|10
|1. FC Union Berlin
|8
|11:15
|10
|11
|SC Freiburg
|8
|11:13
|9
|12
|VfL Wolfsburg
|8
|9:13
|8
|13
|Hamburger SV
|8
|7:11
|8
|14
|FC St. Pauli
|8
|8:14
|7
|15
|FC Augsburg
|8
|12:20
|7
|16
|1. FSV Mainz 05
|8
|9:16
|4
|17
|1. FC Heidenheim
|8
|7:16
|4
|18
|Borussia Mönchengladbach
|8
|6:18
|3
Titelfoto: Torsten Silz/dpa
