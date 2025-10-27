Bittere News für Leverkusen: Bayer muss mehrere Wochen auf Mittelfeld-Star verzichten

Leverkusen muss im Mittelfeld umplanen: Ezequiel Fernandez fällt nach einer Knieverletzung gegen Freiburg mehrere Wochen aus.

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf Mittelfeldakteur Ezequiel Fernandez (23) verzichten.

Bayer-Star Ezequiel Fernandez (23) hat sich im Spiel gegen den SC Freiburg verletzt.  © Torsten Silz/dpa

Der Argentinier zog sich während der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg (2:0) am Sonntag eine Bänderverletzung im linken Knie zu, wie der Verein mitteilte.

Der 23-Jährige, bei dem allerdings keine Operation notwendig ist, wird voraussichtlich sieben bis acht Wochen ausfallen.

