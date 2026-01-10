Desolate erste Halbzeit: VfB Stuttgart demütigt Bayer Leverkusen vor heimischer Kulisse

Leverkusen - Der VfB Stuttgart hat mit einem bemerkenswerten Auswärtsspektakel zu Bayer Leverkusen aufgeschlossen und seine Champions-League -Ambitionen unterstrichen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß (43) demontierte die Werkself in deren BayArena am Samstagabend mit 4:1 (4:0).

Ein Bild mit Aussagekraft: Während Alejo Sarco (20, Bayer Leverkusen) am Boden ist, hat Jeff Chabot (27) den Ball voll im Blick. © Federico Gambarini/dpa

Insbesondere Doppeltorschütze Jamie Leweling (7. Minute/45.) bekam die indisponierte Leverkusener Defensive dabei nie in den Griff. Die übrigen Tore zum ersten Stuttgarter Sieg seit fast acht Jahren gegen Bayer schossen Maximilian Mittelstädt (29./Foulelfmeter) und Deniz Undav (45.+2).

Leverkusen traf lediglich vom Punkt: Alejandro Grimaldo verwandelte einen Foulelfmeter (66.). Dennoch startete sein Team erstmals seit vier Jahren wieder mit einer Niederlage ins neue Jahr.

Durch die beeindruckende Leistung im ersten Pflichtspiel im neuen Jahr zog der VfB als nun Tabellenfünfter mit 29 Zählern aus 16 Spielen mit dem Vierten Leverkusen gleich. Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand erlebte ohne den verletzten Torjäger Patrik Schick einen gebrauchten Tag.

Nur fünf Minuten später war er dann nach einem Traum-Zuspiel von Undav auf Leweling machtlos. Der angeblich vom Premier-League-Klub Bournemouth umworbene VfB-Angreifer drehte so richtig auf und spielte die Bayer-Defensive schwindelig.

Das vermeintliche 2:0 von ihm wurde nach einer vorherigen Abseits-Position von Undav nach einer Viertelstunde noch abgepfiffen. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit war Flekken dann bei Lewelings ansatzlosem und trockenem Weitschuss erneut machtlos.