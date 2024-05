DFB-Pokalfinale im Liveticker: Rote Teufel beginnen frech und setzen Werkself unter Druck!

Der Deutsche Meister Bayer Leverkusen und der 1.FC Kaiserslautern kämpfen im Finale um den DFB-Pokal. Das Endspiel im Liveticker.

Von Florian Mentele

Berlin - David gegen Goliath im DFB-Pokalfinale! Der Deutsche Meister Bayer Leverkusen will das Double holen und geht als haushoher Favorit ins Endspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Im Berliner Olympiastadion will Bayer den nächsten Titel, doch die Roten Teufel schielen auf die große Überraschung. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa Unter der Woche hat die weiße Weste der Werkself mit dem verlorenen EL-Finale jedoch einen Fleck bekommen. Kann der Zweitligist den Bundesliga-Champion erneut ärgern? In unserem Liveticker halten wir Euch auf dem Laufenden!



6. Minute: Die Teams legen ein irres Tempo vor, von den Fans der Roten Teufel wird jede gelungene Aktion schon wie der Pokalsieg gefeiert. 4. Minute: Die Hereingabe kommt gefährlich, doch am Ende kann Bayer klären. Kurz darauf prüft Hanslik aber gleich mal Hradecky aus der Distanz - Ecke. Lautern ist drin in diesem Spiel. 3. Minute: Erster Angriff des Zweitligisten nach einem Ballverlust der Leverkusener, Kossounou foult Ritter - Freistoß FCK! 2. Minute: Die Werkself übernimmt wie erwartet gleich die Kontrolle und lässt den Ball in den eigenen Reihen laufen.

Das DFB-Pokalfinale zwischen Kaiserslautern und Bayer Leverkusen hat begonnen!

1. Minute: Leverkusen stößt an, das DFB-Pokalfinale 2024 läuft! Vor Anpfiff: Die Finalisten laufen nach einer kleinen Show zur Einstimmung ein, in wenigen Minuten rollt der Ball. Im Vorfeld wurde auch die im Februar verstorbene FCK-Legende Andi Brehme geehrt.

Vor Anpfiff: Das Endspiel ist ein Duell der Gegensätze. Während die Werkself durch die Saison fegte und erst im 52. Kräftemessen geschlagen werden konnte, ging es für die Roten Teufel in der 2. Bundesliga lange gegen den Abstieg. Vor Anpfiff: Das 81. DFB-Pokalfinale steht in den Startlöchern, das Berliner Olympiastadion glänzt komplett in roter Farbe! Erleben wir heute die große Überraschung oder schlägt Leverkusen nach dem EL-Patzer zurück und macht die - fast - perfekte Saison klar?

19.34 Uhr: So will Friedhelm Funkel seine Roten Teufel motivieren

Der Trainerfuchs des Underdogs hat sich fürs Finale eine ganz besondere Taktik ausgedacht - und beschreitet auch mit 70 Jahren noch neue Wege. "Ich werde das erste Mal aus meiner Karriere erzählen. Sonst spreche ich wenig von früher oder dem, was ich gemacht habe. Aber Berlin ist außergewöhnlich. Ich glaube, da ist es ganz gut, das ein oder andere zu hören, wie es ist, wenn man gegen Mannschaften spielt, die individuell deutlich besser sind", enthüllte Funkel seinen Plan für die Kabinenansprache. Dabei weiß er auch: "Wir müssen das beste Spiel der Saison zeigen."

19.09 Uhr: Xabi Alonso nimmt fünf Veränderungen vor

Gegenüber Alonso tauscht im Vergleich zum verlorenen EL-Finale gegen Bergamo fünfmal. In der Spitze darf Schick ran, außerdem rückt DFB-Star Andrich in die Zentrale. Darüber hinaus starten Kossounou, Hofmann und Kapitän Hradecky im Kasten.

Robert Andrich (r.) darf im Pokalfinale wieder von Beginn an ran. © Federico Gambarini/dpa

19 Uhr: Diese Startelf schickt Friedhelm Funkel ins DFB-Pokalfinale

In seinem fünften Pokalfinale - zwei als Spieler, drei als Trainer - setzt Friedhelm Funkel auf eine Viererkette um Kapitän Jean Zimmer, vorn sollen Raschl, Ritter und Hanslik für Gefahr sorgen.

18.34 Uhr: Ex-Spieler unterstützt 1. FC Kaiserslautern in Berlin

Nicht nur die Relegation hat berühmte Anhänger zu bieten, auch zum DFB-Pokalfinale werden aus Profis wieder Fans. So meldet sich zum Beispiel René Klingenburg (30) aus dem Berliner Olympiastadion. Wem er heute die Daumen drückt, ist nicht schwer zu erraten. Der Mittelfeldspieler schnürte zuletzt knapp zwei Jahre bis zum März 2023 die Schuhe für den FCK.

Ex-Lauterer René Klingenburg (30) schickt Grüße aus dem Berliner Olympiastadion. © Screenshot/Instagram/rene_klinge

17.28 Uhr: Der Weg ins DFB-Pokalfinale

Beide Mannschaften waren auf ihrer Pokal-Reise nach Berlin vom Glück geküsst. So ließ der Deutsche Meister beim FC Teutonia 05 Ottensen (8:0) und auch beim SV Sandhausen (5:2) wenig Zweifel aufkommen und hatte ab da stets Heimrecht. Zudem musste die Werkself nur über eine Erstliga-Hürde springen, auch wenn die es mit dem VfB Stuttgart in sich hatte. Für viele war das bereits das vorgezogene Finale. Der SC Paderborn (3:1) und Fortuna Düsseldorf (4:0) blieben in BayArena ohne Chance. Auch die Roten Teufel bekamen es lediglich einmal in der 2. Runde mit einem Bundesligisten zu tun - und dabei handelte es sich um den späteren Absteiger aus Köln (3:2). Zuvor wurde RW Koblenz (5:0) souverän aus dem Weg geräumt, ehe man gegen die Liga-Konkurrenz aus Nürnberg (2:0) und bei Hertha BSC (3:1) zu beeindrucken wusste. Im Halbfinale beendete der FCK zudem die Träume der großen Pokal-Überraschung aus Saarbrücken.

16.09 Uhr: Fans von Bayer Leverkusen und vom 1. FC Kaiserslautern färben die Hauptstadt rot

Beide Fanlager haben für das Endspiel jeweils 23.700 Eintrittskarten erhalten, die natürlich restlos vergriffen sind. Die Roten Teufel werden ihre Mannschaft später aus der Ostkurve im Olympiastadion heraus anfeuern, die Leverkusener singen auf der gegenüberliegenden Seite. Vorher stimmen sich die Anhänger beider Klubs natürlich bereits in der Stadt auf das Cup-Finale ein. Das Fanfest des FCK steigt dabei am Breitscheidplatz, die Unterstützer der Werkself haben sich am Hammarskjöldplatz in der Nähe der Messe versammelt.

Der Deutsche Meister besiedelt die Hauptstadt! Fans von Bayer Leverkusen am Berliner Hammarskjöldplatz. © Soeren Stache/dpa

Auch die Roten Teufel tränken die Hauptstadt in ihrer Vereinsfarbe, wie hier am Breitscheidplatz. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

14.40 Uhr: Granit Xhaka nimmt die Spieler von Bayer Leverkusen in die Pflicht

"Wenn nicht Triple, dann Double. Wir haben immer noch die Chance, die fast perfekte Saison zu spielen", erklärte B04-Leitwolf Granit Xhaka (31) nach dem verlorenen EL-Finale. Seine Kollegen nahm er gerade jetzt in die Pflicht: "Jetzt müssen wir schauen, was diese Mannschaft wirklich für einen Charakter hat", so der Schweizer. "Natürlich ist es einfacher, wenn alles schön läuft. Wenn man 51 Spiele nicht verliert, ist es einfach, zueinanderzustehen und zu lachen. Jetzt ist die Zeit zu sehen, welcher Spieler Charakter hat und schnell wieder aufstehen kann."

Seine Enttäuschung konnte auch Granit Xhaka (31, M.) nach der 0:3-Pleite im EL-Finale nicht verbergen, kurz danach richtete er den Blick aber schon wieder nach vorn. © GLYN KIRK / AFP

14.30 Uhr: Matej Kovar steht bei Bayer Leverkusen nicht im Kasten