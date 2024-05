Werkself weiter unschlagbar! Bayer 04 gleicht in letzter Sekunde aus und steht im Finale

Leverkusen - Unglaublich! Bayer 04 Leverkusen hat wieder zugeschlagen und in allerletzter Sekunde den 2:2-Ausgleich gegen die AS Rom erzielt.

Zwischen Bayer 04 Leverkusen und der AS Rom geht es im Halbfinal-Rückspiel heiß her. © Federico Gambarini/dpa

Der Traum der "Invincibles" lebt für die Werkself weiter. Auch im 49. Pflichtspiel in Serie ging die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nicht als Verlierer vom Platz.

Diesmal war es der eingewechselte Josip Stanisic, der für "Duselkusen" in allerletzter Sekunde zum Remis traf (90.+7), nachdem Rom-Verteidiger Gianluca Mancini erst in der 83. Minute zum 1:2-Anschluss per Kopfball ins eigene Tor traf.

Zuvor lag die Werkself durch zwei Dusel-Elfmeter zwischenzeitlich sogar mit 0:2 zurück, beide Male hat Leandro Paredes sicher verwandelt (41., 66.).

Mit dem Unentschieden hat sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso das Ticket für das Finale der Europa League in Dublin am 22. Mai gesichert.