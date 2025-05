Einen Tag nach Alonso-Abschied: Wird er schon nächste Woche neuer Leverkusen-Coach?

Cesc Fàbregas soll Xabi Alonso bei Bayer 04 beerben. © Spada/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Geht es nach den Bossen der Werkself, wolle man schon in der kommenden Woche den Nachfolger für Alonso präsentieren.

Auf zwei Kandidaten sollen sich die Leverkusener dabei besonders eingeschossen haben: Erik ten Hag (55) und Cesc Fàbregas (38).

Insbesondere der aktuelle Trainer von Como Calcio soll es Fernando Carro (60) und Simon Rolfes (43) angetan haben. Laut einem Bericht von BILD soll der 38-Jährige trotz intensiver Bemühungen seines Klubs einen Wechsel anstreben.

"Was auch immer passiert, ich werde diesem Verein dankbar sein. Ich bin sehr stolz auf das, was in Como entsteht", sagte der Landsmann Alonsos nach dem 3:1-Heimsieg über Cagliari Calcio am Samstagnachmittag.

Schnappt der Doublesieger der Saison 2023/24 deshalb in den nächsten Tagen zu?