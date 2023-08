Einen Tag nach Trainer-Hammer: Bayer 04 lässt Gegner West Ham keine Chance

Xabi Alonso (41) sah gegen West Ham United eine überzeugende Vorstellung seiner Mannschaft. © Roberto Pfeil/dpa

Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung an der Bismarckstraße traf die Truppe von Trainer Xabi Alonso (41) - der am Tag zuvor seinen Vertrag offiziell bis 2026 verlängert hatte - auf den amtierenden Europapokal-Champion.

Der hatte allerdings von Beginn an keine Chance und ging am Ende des Tages mit 0:4 in der BayArena unter.

Neben Neuzugang Victor Boniface (22) zeigte auch Ex-Gladbacher Jonas Hofmann (30) eine überzeugende Leistung und machte die 25.325 Zuschauer in Leverkusen heiß auf die neue Spielzeit.

Die beginnt für die Werkself schon am kommenden Samstag (12. August, 15.30 Uhr) im DFB-Pokal bei Teutonia Ottensen. Am Millerntor - der Heimat des FC St. Pauli - will der Europa-League-Teilnehmer anders als im Vorjahr in die 2. Runde einziehen.