EM-Star zu Bayer 04? Xabi Alonso will wohl dieses Mega-Talent von Real Madrid

Erst im Falle eines Verbleibs von Jonathan Tah darf Piero Hincapie (l.) die Werkself wohl verlassen.

Fakt ist: Real Madrid will den Ausnahmekicker verleihen und ihm somit Spielpraxis geben. Auf die konnte der 19-Jährige in den letzten Monaten nämlich nicht setzen.

Parallel zu möglichen Verhandlungen um eine Leihe des Youngsters müssen Simon Rolfes (46) und Fernando Carro (59) die stockenden Verhandlungen mit dem FC Bayern um Jonathan Tah (28) und dem Wechselwunsch von Piero Hincapie (22) unter einen Hut kriegen.

Letzterer dürfte den Doublesieger wohl erst verlassen, wenn Teamkollege Tah definitiv nicht zum Rekordmeister wechselt.

Mindestens 40 Millionen Euro soll Hincapie bei einem Transfer in die Kasse von Bayer spülen - ebenso viel wie Abwehrkante Tah.

Für Türkei-Talent Güler hingegen müssten Alonso und Co. wohl nicht so tief in die Tasche greifen, lediglich eine Leihsumme plus einen Teil seines Gehalts bei den Königlichen übernehmen.

Konkurrenz bekommt die Werkself dabei wohl von Borussia Dortmund. Auch der BVB soll nämlich an einer Leihe des EM-Fahrers interessiert sein und die Königlichen bereits kontaktiert haben.