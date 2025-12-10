Persönliche Gründe: Kasper Hjulmand fehlt bei CL-Kracher gegen Newcastle
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand (53) verpasst das Champions-League-Duell gegen Newcastle United.
Der Däne werde "aus persönlichen Gründen heute Abend nicht an der Seitenlinie stehen. Co-Trainer Rogier Meijer (44))übernimmt", teilte die Werkself kurz vor Anpfiff mit.
Weitere Details nannte der Verein nicht.
"Für das Derby am kommenden Wochenende ist seine Rückkehr auf die Trainerbank vorgesehen", hieß es weiter.
Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) empfängt der Doublesieger von 2023/24 in der Bundesliga den 1. FC Köln zum Rheinderby.
