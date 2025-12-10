Persönliche Gründe: Kasper Hjulmand fehlt bei CL-Kracher gegen Newcastle

Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand (53) verpasst das Champions-League-Duell gegen Newcastle United.

Kasper Hjulmand wird am Mittwochabend von Assistent Rogier Meijer ersetzt. © Harry Langer/dpa

Der Däne werde "aus persönlichen Gründen heute Abend nicht an der Seitenlinie stehen. Co-Trainer Rogier Meijer (44))übernimmt", teilte die Werkself kurz vor Anpfiff mit.

Weitere Details nannte der Verein nicht.