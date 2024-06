Erste Infos zum Supercup veröffentlicht: Spielort und Datum stehen endlich fest

Leverkusen - Zum Saisonauftakt wird auch in diesem Jahr wieder der deutsche Supercup ausgetragen. Dieses Mal trifft Bayer 04 Leverkusen als Deutscher Meister auf DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart .

Kennen sich bestens aus der Vor-Saison: Stuttgarts Gaolgetter Serhou Guirassy (28) und Bayer-Innenverteidiger Odilon Kossounou (23). © Marius Becker/dpa

Und nun ist auch endlich klar, wann und wo der Supercup in diesem Jahr ausgetragen wird.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mitteilt, findet das Duell demnach am 17. August in der Leverkusener BayArena statt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Auch, wo das Spiel zu sehen sein wird, ist derweil klar: Sowohl Pay-TV-Sender Sky als auch SAT.1 haben sich die Übertragungsrechte für den Cup gesichert.

Weil vom 16. bis zum 19. August allerdings auch die erste Runde des DFB-Pokals ausgetragen wird, musste sowohl die Begegnung zwischen der Werkself gegen Carl Zeiss Jena als auch das Duell zwischen Stuttgart und Preußen Münster verschoben werden.