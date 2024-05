Leverkusen-Serie tatsächlich gerissen! Ex-Leipziger zerlegt Deutschen Meister im EL-Finale

Fortsetzung des Artikels laden

Das Finale der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo läuft

1. Minute: Der Ball rollt, das Europa-League-Finale 2024 hat begonnen!

Vor Anpfiff: Jetzt erklingt auch die Hymne, die Atmosphäre in Dublin ist elektrisierend. Die Leverkusener sind im Stadion dabei sichtlich in der Überzahl. Vor Anpfiff: Die Trophäe wurde präsentiert, die Spieler machen sich bereit und laufen jeden Moment ein.

20.51 Uhr: Das Aviva Stadium in Dublin ist bereit

Die rund 15.000 mitgereisten Fans von Bayer Leverkusen verschaffen sich bereits Gehör - und wollen ihr Team so zum nächsten Titel peitschen. © OLI SCARFF / AFP

20.46 Uhr: So will Atalanta Bergamo den Deutschen Meister knacken

Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf das Team des italienischen Gegners. Bei Atalanta steht vor allem Angreifer Gianluca Scamacca im Mittelpunkt, der in der laufenden EL-Spielzeit schon sechs Treffer in zehn Partien beisteuern konnte. Fünf davon sogar in der K.o.-Phase. Mit Ex-Schalker Sead Kolasinac und dem ehemaligen Leipzig-Kicker Ademola Lookman stehen zudem zwei frühere Bundesliga-Akteure in der Startelf. Ohnehin sollte Bayer gewarnt sein, denn das so unangenehm zu bespielende Team aus der Lombardei hat auf dem Weg ins Finale Spitzenklubs wie Sporting, Olympique Marseille und allen voran Jürgen Klopps FC Liverpool besiegt.

20.41 Uhr: Schlägt Last-Minute-Leverkusen wieder zu?

Die Werkself hat in der EL-Saison nicht immer über die volle Spielzeit brilliert, dafür aber gleich mehrmals starke Nerven bewiesen. Gegen Qarabag Agdam im Achtelfinale wurde ein 1:2-Rückstand in der Nachspielzeit noch in einen Sieg gedreht und im Halbfinale gegen die Roma wehrte sich Bayer ebenfalls spät gegen eine Verlängerung - und rettete so zudem die ungeschlagene Serie. Auch in der Liga haben sich die Leverkusener mittlerweile einen Ruf als Schlussphasen-Killer erarbeitet. Braucht der Deutsche Meister heute wieder ein spätes Tor?

20.05 Uhr: So startet Bayer Leverkusen ins Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo

Zum Endspiel würfelt Xabi Alonso seine Startelf ordentlich durch! Im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spieltag sind gleich fünf Neue dabei. Für Hradecky, Kossounou, DFB-Star Andrich, Hofmann und Boniface starten Kovar, Stanisic, Xhaka, Hincapie und Wirtz. Zudem auffällig: Ein echter Mittelstürmer fehlt zunächst im Team der Werkself. Schick, Boniface und Iglesias müssen allesamt auf der Bank Platz nehmen.

18.37 Uhr: Torwart-Frage bei Bayer Leverkusen vor Europa-League-Finale

Vor den beiden Endspielen stellt sich für Xabi Alonso noch die Frage, ob der bisherige Cup-Keeper Matej Kovar (24) im Kasten bleiben darf oder Kapitän Lukas Hradecky (34) doch den Vorzug erhält. In unserem Artikel zum Torhüter-Problem bei Bayer erfahrt Ihr, für wen sich der Spanier entschieden hat.

17.02 Uhr: Florian Wirtz ist rechtzeitig für das Finale der Europa League fit

Ein großes Fragezeichen stand vor der Partie gegen Atalanta noch hinter Florian Wirtz (21). Der offensive Mittelfeldspieler wird aber mitwirken können. Nach den Oberschenkel-Problemen zuletzt gab es von B04-Geschäftsführer Simon Rolfes (42) Entwarnung: "Es wird jeden Tag besser. Er konnte in der Phase davor noch mal Kraft tanken. Er geht topfit in die beiden Endspiele. Und am Ende brauchen wir ihn auch."

Beim Abschlusstraining stand Florian Wirtz (21, M.) gemeinsam mit den Kollegen auf dem Platz. © Federico Gambarini/dpa

16.55 Uhr: 15.000 Fans von Bayer Leverkusen in Dublin

Michael Rösch ist nicht der einzige Bayer-Fan, der es nach Irland geschafft hat. Insgesamt sollen sich 15.000 Werkself-Anhänger mit Ticket auf die Reise gemacht haben. Von italienischer Seite werden derweil "nur" 9000 Zuschauer erwartet.

Die Fans des Deutschen Meisters tränkten die irische Hauptstadt am Mittwoch in Schwarz und Rot. © Federico Gambarini/dpa

15.16 Uhr: Ex-Biathlon-Star Michael Rösch macht Dublin unsicher

Ein prominenter Fan hat es mit nach Irland geschafft - und ist dort schon in Feierlaune! Der ehemalige deutsche Biathlet und Olympiasieger Michael Rösch (41) lässt es sich in Dublin gutgehen. Auf seinem Instagram-Profil teilte der heutige TV-Experte ein Video aus einem irischen Pub, in dem er im Werkself-Trikot lauthals "Oh Xabi Alonso"-Gesänge grölt. Zuvor hatte der gebürtige Sachse seine Follower bereits raten lassen, wohin die Reise mit dem Flieger wohl hingeht. Zu Screenshots der beiden Antworten "Antholz" und "Ballermann" sowie einem Foto mit dem landestypischen Guinness-Bier schrieb er: "Stimmung wie in Antholz, gesoffen wie am Ballermann." Rösch ist schon seit Kindheitstagen Bayer-Fan, weil ihn der frühere Werkself-Knipser Ulf Kirsten (58) damals in seinen Bann gezogen hat. Seit 2008 ist er zudem Ehrenmitglied des Klubs.

Michael Rösch (41) ist als glühender Bayer-Fan mit nach Dublin gereist. © Screenshot/Instagram/mikklroesch

14.30 Uhr: Granit Xhaka fletscht die Zähne

Granit Xhaka (31, M.) will sich innerhalb weniger Tage über den zweiten Titel mit der Werkself freuen. © Ina FASSBENDER/AFP