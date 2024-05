Bayer Leverkusen gegen Atalanta: Von wegen unschlagbar? Werkself im EL-Finale vor erster Saisonpleite!

Bayer Leverkusen kann am Mittwochabend gegen Atalanta Bergamo den zweiten Titel der Saison einsacken. Das Europa-League-Finale im Liveticker.

Von Florian Mentele

Dublin (Irland) - Nach dem makellosen Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft will sich Bayer 04 Leverkusen gegen Atalanta Bergamo auch die Europa League schnappen. Im Moment liegt die Werkself allerdings mit 0:2 zurück!

Das EL-Finale läuft bislang gar nicht nach dem Geschmack von Xabi Alonso. © ADRIAN DENNIS / AFP 51 Spiele konnte kein Gegner die Truppe von Erfolgscoach Xabi Alonso (42) mehr in die Knie zwingen, gelingt es den Italienern ausgerechnet im EL-Finale? In unserem großen Liveticker halten wir Euch auf dem Laufenden!

54. Minute: Die Italiener wirken tatsächlich fitter als der Bundesligist, spulen hier ein irres Laufpensum ab und sind gefühlt überall auf dem Feld einen Schritt schneller in der Aktion. Aber die Schlussphase steht erst noch an - und da hat die Alonso-Truppe bekanntlich die zweite Luft parat. 50. Minute: Die bringt Atalanta nichts ein, auf der Gegenseite erarbeitet sich Frimpong ebenfalls eine, doch Bergamos Hintermannschaft ist zur Stelle. 50. Minute: Es bleibt zunächst dabei, die Werkself kommt mit der intensiven Gangart der Italiener nicht zurecht. Hancapie wirft sich in allerhöchster Not in eine flache Hereingabe von Lookman - Ecke!

Gelingt Bayer Leverkusen die Wende? Die zweite Halbzeit hat begonnen!

46. Minute: Der zweite Durchgang läuft! Bei Leverkusen ist wie erwartet Victor Boniface neu dabei, Stanisic bleibt dafür draußen. Auch Bergamo muss zur Pause wechseln, der bereits im Vorfeld angeschlagene Kolasinac hat Feierabend, Riesentalent Giorgio Scalvini darf für ihn verteidigen.

Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale zur Halbzeit mit dem Rücken zur Wand

Halbzeit: Bayer droht die erste Niederlage seit 51 Spielen! Ausgerechnet im EL-Finale findet der Deutsche Meister gar keine Mittel gegen das intensive Anlaufen von Atalanta Bergamo. Bestraft wurde das in Person von Ademola Lookman, der zwei Fehler im Spielaufbau in einen Doppelpack ummünzen konnte. Es sieht tatsächlich nach der ersten Saisonpleite aus, allerdings sah es das schon häufiger in den vergangenen Wochen. Das dürfte Leverkusen wiederum Mut machen, außerdem wird mit Victor Boniface zur Pause wohl ein echter Mittelstürmer kommen.

Bayer Leverkusen erhöht den Druck, Atalanta Bergamo kontert

43. Minute: Da war er fast schon, der schnelle Gegenstoß der Italiener! Kovar kann den Abschluss von De Ketelaere aber entschärfen und das 0:3 verhindern. 40. Minute: Immerhin: Die Werkself ist aktuell bemühter, muss allerdings höllisch auf schnelle Konter der Italiener aufpassen. Ein dritter Rückschlag wäre selbst für die Last-Minute-Zauberer ein Brett. 38. Minute: Draußen macht sich Victor Boniface schon intensiv warm, die Variante ohne klaren Mittelstürmer scheint gescheitert. Nach vorn ist das wirklich erstaunlich wenig vom deutschen Final-Teilnehmer. 35 Minute: Es wird das erste Mal richtig gefährlich vor dem Kasten von Musso, doch Grimaldo nutzt viel Platz nicht aus und probiert es stattdessen mit dem lässigen Lupfer. Davon lässt sich der Bergamo-Schlussmann aber nicht überlisten. 31. Minute: Es mag - wie so häufig dieses Jahr - die Ruhe vor dem Leverkusener Sturm sein, aber noch bekommt der Bundesliga-Krösus hier gar nichts auf die Kette. Stattdessen lässt Atalanta eine Angriffswelle nach der anderen auf die Werkself-Abwehr los.

Ademola Lookman (r.) bestraft harmlose Leverkusener mit dem 0:2 aus Bayer-Sicht. © ADRIAN DENNIS / AFP

Ademola Lookmann trifft doppelt gegen Bayer Leverkusen

26. Minute: TOOOOOR für Atalanta! Ademola Lookman schnürt einen Doppelpack - 0:2 aus Sicht von Bayer Leverkusen. Der ehemalige Leipziger schnappt sich das Leder nach einem Ballverlust der Werkself, fasst sich ein Herz und zimmert den Ball sehenswert aus rund 17 Metern neben dem rechten Pfosten in die Maschen. Jetzt wird es langsam haarig für den Deutschen Meister. 22. Minute: Djimsiti räumt Palacios rüde ab und sieht die erste Gelbe Karte der Partie. Die anschließende Freistoß-Variante von Bayer landet kläglich im Toraus. 20. Minute: Frimpong ist auch rechts mal durch, doch Grimaldo kann seine Vorlage nicht verwerten, auch der zweite Versuch von Stanisic bleibt harmlos. Auf der anderen Seite fast der schnelle Gegenstoß der Italiener. Es ist der einst von Pep Guardiola in Bezug auf Atalanta zitierte Zahnarztbesuch für die Werkself. 17. Minute: Das hatte sich in den vergangenen Minuten angedeutet, die erste Viertelstunde gehört hier dem Serie-A-Vertreter. Atalanta gewinnt viele Zweikämpfe, Leverkusen findet auf der anderen Seite noch kaum Mittel gegen das hohe Pressing. Es wäre allerdings nicht der erste Rückstand, den die Werkself in dieser Saison schon wettgemacht hat.

Ademola Lookman (vorn) jubelt über seinen Treffer zum 1:0 für Bergamo. © PAUL ELLIS / AFP

Ademola Lookman bringt Atalanta Bergamo in Führung

12. Minute: TOOOOR für Atalanta Bergamo! Ademola Lookman bringt die Italiener in Front. Nach einer zunächst verteidigten Ecke bleiben die Italiener giftig, eine flache Hereingabe von rechts rutscht anschließend zum Ex-Leipziger durch, der nur noch einschieben muss.

12. Minute: Das hohe Pressing der Gasperini-Truppe stellt Bayer hier bislang vor große Probleme, Atalanta kann viele Ballverluste erzwingen. Eigene Umschaltmomente ergeben sich hingegen für den Deutschen Meister kaum.

8. Minute: Bergamo ist hier allerdings sehr gewillt - und sucht erstmals Top-Stürmer Scamacca. Bei einer Flanke von der linken Seite wirft sich Tapsoba noch in den Kopfball des Italieners. 6. Minute: Tabsoba leistet sich einen schlimmen Bock in der eigenen Hälfte, seine Kollegen können die Szene nur mit einem Freistoß am Sechzehner retten. Der wird anschließend aber gut verteidigt. 5. Minute: Ein erster langer Ball auf Wirtz verspricht Gefahr, aber Atalanta-Keeper Musso ist zur Stelle und faustet das Leder weg. 5. Minute: Noch spielt sich alles zwischen den Gefahrenzonen ab, beide Teams tasten sich erst einmal ganz vorsichtig in das bedeutende Duell.

Das Finale der Europa Leagie zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo läuft

1. Minute: Der Ball rollt, das Europa-League-Finale 2024 hat begonnen!

Vor Anpfiff: Jetzt erklingt auch die Hymne, die Atmosphäre in Dublin ist elektrisierend. Die Leverkusener sind im Stadion dabei sichtlich in der Überzahl. Vor Anpfiff: Die Trophäe wurde präsentiert, die Spieler machen sich bereit und laufen jeden Moment ein.

20.51 Uhr: Das Aviva Stadium in Dublin ist bereit

Die rund 15.000 mitgereisten Fans von Bayer Leverkusen verschaffen sich bereits Gehör - und wollen ihr Team so zum nächsten Titel peitschen. © OLI SCARFF / AFP

20.46 Uhr: So will Atalanta Bergamo den Deutschen Meister knacken

Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf das Team des italienischen Gegners. Bei Atalanta steht vor allem Angreifer Gianluca Scamacca im Mittelpunkt, der in der laufenden EL-Spielzeit schon sechs Treffer in zehn Partien beisteuern konnte. Fünf davon sogar in der K.o.-Phase. Mit Ex-Schalker Sead Kolasinac und dem ehemaligen Leipzig-Kicker Ademola Lookman stehen zudem zwei frühere Bundesliga-Akteure in der Startelf. Ohnehin sollte Bayer gewarnt sein, denn das so unangenehm zu bespielende Team aus der Lombardei hat auf dem Weg ins Finale Spitzenklubs wie Sporting, Olympique Marseille und allen voran Jürgen Klopps FC Liverpool besiegt.

20.41 Uhr: Schlägt Last-Minute-Leverkusen wieder zu?

Die Werkself hat in der EL-Saison nicht immer über die volle Spielzeit brilliert, dafür aber gleich mehrmals starke Nerven bewiesen. Gegen Qarabag Agdam im Achtelfinale wurde ein 1:2-Rückstand in der Nachspielzeit noch in einen Sieg gedreht und im Halbfinale gegen die Roma wehrte sich Bayer ebenfalls spät gegen eine Verlängerung - und rettete so zudem die ungeschlagene Serie. Auch in der Liga haben sich die Leverkusener mittlerweile einen Ruf als Schlussphasen-Killer erarbeitet. Braucht der Deutsche Meister heute wieder ein spätes Tor?

20.05 Uhr: So startet Bayer Leverkusen ins Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo

Zum Endspiel würfelt Xabi Alonso seine Startelf ordentlich durch! Im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spieltag sind gleich fünf Neue dabei. Für Hradecky, Kossounou, DFB-Star Andrich, Hofmann und Boniface starten Kovar, Stanisic, Xhaka, Hincapie und Wirtz. Zudem Auffällig: Ein echter Mittelstürmer fehlt zunächst im Team der Werkself. Schick, Boniface und Iglesias müssen allesamt auf der Bank Platz nehmen.

18.37 Uhr: Towart-Frage bei Bayer Leverkusen vor Europa-League-Finale

Vor den beiden Endspielen stellt sich für Xabi Alonso noch die Frage, ob der bisherige Cup-Keeper Matej Kovar (24) im Kasten bleiben darf oder Kapitän Lukas Hradecky (34) doch den Vorzug erhält. In unserem Artikel zum Torhüter-Problem bei Bayer erfahrt Ihr, für wen sich der Spanier entschieden hat.