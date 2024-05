Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo: Xabi Alonso überrascht mit neuer Aufstellung!

Dublin (Irland) - Nach dem makellosen Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft fiebert Bayer 04 Leverkusen noch zwei Endspielen entgegen. Den Start macht am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) das Europa-League Finale gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Hält die Serie auch in Dublin?

Schnappt sich Bayer den zweiten von drei möglichen Titeln oder reißt der Glücksfaden im 52. Duell? In unserem großen Liveticker zum EL-Finale halten wir Euch auf dem Laufenden.

Altmeister Gian Piero Gasperini (66) will außerdem endlich seinen ersten Titel auf Profiebene einsacken und setzt dafür auf hohes Pressing und dynamisches Umschaltspiel. Das beherrscht bekanntlich auch die Werkself bestens.

51 Spiele konnte kein Gegner die Truppe von Erfolgscoach Xabi Alonso (42) mehr in die Knie zwingen, mit den nächsten beiden Partien soll das Unbesiegt-Triple perfekt gemacht werden.

Ein großes Fragezeichen stand vor der Partie gegen Atalanta noch hinter Florian Wirtz (21). Der offensive Mittelfeldspieler wird aber mitwirken können.

Nach den Oberschenkel-Problemen zuletzt gab es von B04-Geschäftsführer Simon Rolfes (42) Entwarnung: "Es wird jeden Tag besser. Er konnte in der Phase davor noch mal Kraft tanken. Er geht topfit in die beiden Endspiele. Und am Ende brauchen wir ihn auch."