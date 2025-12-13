Fan-Ärger vor Anpfiff: Köln-Anhänger gehen rigorosen Schritt beim Rheinderby

Leverkusen - Um 18.30 Uhr wird das Rheinderby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln angepfiffen. Allerdings müssen die Gäste auf einen Großteil ihrer Fans verzichten.

Ein Großteil der Fans des 1. FC Köln hat sich wieder auf den Weg nach Hause gemacht. © Carmen Jaspersen/dpa

Denn wie die Geißböcke auf ihrem "X"-Account mitgeteilt haben, werde "eine ganz wichtige Unterstützung" heute auswärts leider fehlen. "Die aktive Fanszene ist wieder abgereist", so der Klub in seinem Statement.

Grund dafür seien, die aus Sicht der Fans zu intensiven Kontrollen am Einlass.

