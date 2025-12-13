Fan-Ärger vor Anpfiff: Köln-Anhänger gehen rigorosen Schritt beim Rheinderby
Von Florian Fischer
Leverkusen - Um 18.30 Uhr wird das Rheinderby zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln angepfiffen. Allerdings müssen die Gäste auf einen Großteil ihrer Fans verzichten.
Denn wie die Geißböcke auf ihrem "X"-Account mitgeteilt haben, werde "eine ganz wichtige Unterstützung" heute auswärts leider fehlen. "Die aktive Fanszene ist wieder abgereist", so der Klub in seinem Statement.
Grund dafür seien, die aus Sicht der Fans zu intensiven Kontrollen am Einlass.
TAG24 bleibt für euch am Ball.
Tabelle 1. Bundesliga
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|FC Bayern München
|13
|49:9
|37
|2
|RB Leipzig
|14
|29:16
|29
|3
|Borussia Dortmund
|13
|23:11
|28
|4
|TSG 1899 Hoffenheim
|14
|29:20
|26
|5
|Bayer 04 Leverkusen
|14
|28:19
|24
|6
|Eintracht Frankfurt
|14
|29:29
|24
|7
|VfB Stuttgart
|13
|21:22
|22
|8
|1. FC Union Berlin
|14
|19:23
|18
|9
|1. FC Köln
|14
|22:21
|17
|10
|SC Freiburg
|13
|20:22
|16
|11
|Borussia Mönchengladbach
|14
|18:22
|16
|12
|SV Werder Bremen
|13
|18:24
|16
|13
|VfL Wolfsburg
|14
|20:24
|15
|14
|Hamburger SV
|14
|15:24
|15
|15
|FC Augsburg
|14
|17:28
|13
|16
|FC St. Pauli
|14
|13:26
|11
|17
|1. FC Heidenheim
|14
|13:30
|11
|18
|1. FSV Mainz 05
|13
|11:24
|6
Titelfoto: Carmen Jaspersen/dpa
Mehr zum Thema Bayer 04 Leverkusen: