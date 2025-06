Fiese Gerüchte um Wirtz: Platzt der Liverpool-Deal an dieser dreisten Forderung?

Leverkusen - Der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool ist noch immer nicht in trockenen Tüchern. Angeblich hängt das Ganze nicht nur am Geld, sondern auch an einer dreisten Forderung des 22-Jährigen.

Alles in Kürze

Deutschlands Ausnahmekönner Florian Wirtz (22) möchte in der kommenden Saison für den FC Liverpool auflaufen. © Tom Weller/dpa

Grundsätzlich sollen der englische Rekordmeister und der Star von Bayer 04 Leverkusen bereits Einigkeit über einen Transfer erzielt haben. Im Raum steht ein Vertrag bis 2030. Nur die Ablösesumme verhindert eine Unterschrift.

Eine Offerte in Höhe von 118 Millionen Euro plus 12 Millionen Euro an Bonus-Zahlungen hatte die Werkself zuletzt abgelehnt. Jüngst machten dann allerdings auch noch Gerüchte die Runde, dass Wirtz bei den "Reds" zusätzlich die Rückennummer 10 für sich beansprucht haben soll.

Jetzt meldete sich Wirtz persönlich in der Debatte zu Wort und fand dabei deutliche Worte. "Wer sagt, dass ich die 10 will? Ich respektiere Spieler. Glaubt nicht alles, was geschrieben wird", schrieb der 22-Jährige auf Instagram.

In Leverkusen trägt der Ausnahmekönner seit zwei Jahren die 10, in Liverpool ist die prestigeträchtige Nummer aber an den argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister (26) vergeben - ein absoluter Leistungsträger im Mittelfeld.