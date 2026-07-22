Fünf Kilo in fünf Tagen verloren! Große Sorgen um Leverkusens Star-Neuzugang

Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen ist mit seinem neuen Trainer Carles Martínez (42) vor zwei Wochen in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Doch einer fehlt bislang: Super-Teenie Kennet Eichhorn (16).

Super-Teenie Kennet Eichhorn (16) muss nach einem schweren Magen-Darm-Infekt noch mit dem Mannschaftstraining aussetzen. © Imago / Jan Huebner

Wie "Bild" nämlich berichtet, soll sich der Youngster direkt nach dem Trainingsauftakt am Montag der vergangenen Woche einen Magen-Darm-Infekt eingefangen haben.

Dieser habe dazu geführt, dass der Teenager innerhalb von fünf Tagen satte fünf Kilogramm an Gewicht verloren habe.

Aus diesem Grund sei auch in dieser Woche noch nicht an den Einstieg ins Mannschaftstraining zu denken.

Aber es gibt auch ein kleines Aufatmen bei den Verantwortlichen der Werkself um Sportboss Simon Rolfes (44). Denn der Neuzugang von Hertha BSC trainiert derzeit mit geringer Belastung.

Demnach absolviere er Einheiten im Kraftraum der BayArena sowie am Rand des Trainingsplatzes mit den Reha-Trainern.

Dort dribbelt er mit dem Ball zwischen gelben und roten Stangen, schießt auf kleine Tore und macht kurze Sprints - allerdings alles mit angezogener Handbremse, denn mehr sei noch nicht möglich.