Fünf Kilo in fünf Tagen verloren! Große Sorgen um Leverkusens Star-Neuzugang
Leverkusen - Bayer 04 Leverkusen ist mit seinem neuen Trainer Carles Martínez (42) vor zwei Wochen in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Doch einer fehlt bislang: Super-Teenie Kennet Eichhorn (16).
Wie "Bild" nämlich berichtet, soll sich der Youngster direkt nach dem Trainingsauftakt am Montag der vergangenen Woche einen Magen-Darm-Infekt eingefangen haben.
Dieser habe dazu geführt, dass der Teenager innerhalb von fünf Tagen satte fünf Kilogramm an Gewicht verloren habe.
Aus diesem Grund sei auch in dieser Woche noch nicht an den Einstieg ins Mannschaftstraining zu denken.
Aber es gibt auch ein kleines Aufatmen bei den Verantwortlichen der Werkself um Sportboss Simon Rolfes (44). Denn der Neuzugang von Hertha BSC trainiert derzeit mit geringer Belastung.
Demnach absolviere er Einheiten im Kraftraum der BayArena sowie am Rand des Trainingsplatzes mit den Reha-Trainern.
Dort dribbelt er mit dem Ball zwischen gelben und roten Stangen, schießt auf kleine Tore und macht kurze Sprints - allerdings alles mit angezogener Handbremse, denn mehr sei noch nicht möglich.
Bayer 04 Leverkusen: Auf dieser Position ist Kennet Eichhorn eingeplant
Denn beim Double-Sieger von 2024 sind die Sorgen groß, dass der Körper des 16-Jährigen nach dem heftigen Infekt überbelastet wird.
Daher habe man auch schon entschieden, dass das Supertalent am kommenden Samstag im Testspiel beim Regionalliga-Klub Kickers Offenbach nicht zum Einsatz kommen wird.
Geplant sei hingegen, dass er in den Tagen danach endlich ins Mannschaftstraining einsteige.
Vor allem Leverkusens neuer spanischer Trainer wird sich freuen, wenn Eichhorn endlich mit seinen Teamkollegen auf dem Platz steht, denn der 42-Jährige hat den Ex-Berliner als feste Größe in seinem 4-3-3-System auf der Doppelsechs eingeplant.
Das ist genau jene Position, auf der ihm in der vergangenen Saison beim Hauptstadtklub in der zweiten Liga der Durchbruch gelang.
Titelfoto: Imago / Jan Huebner